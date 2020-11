Anuntul epidemiologilor: "Tinerii cu varste sub 18 ani nu vor fi vaccinati anti-COVID"

Motivul invocat de specialisti este ca nu exista studii certe cu privire la aceste categorii de varsta efectuate de companiile care dezvolta un vaccin care sa combata infectia provocata de noul coronavirus . Acesta sustine ca, daca populatia va accepta vaccinul, cel mai probabil dupa jumatatea anului viitor s-ar putea discuta despre imunizare colectiva."In momentul de fata, in studii, este o singura companie care a inclus, de pilda, persoane intre 12 si 18 ani in studii, deci cu siguranta sub 18 ani nu vom vorbi despre vaccinare, cel putin in perioada urmatoare, si de asemenea tot in studiile clinice nu au fost incluse persoane care aveau boli cronice care erau decompensate in ceea ce priveste terapia. Deci pacientii care au fost instabili, ma refer un pacient cu un cancer in faza avansata, un cancer necontrolat terapeutic sau in faza realmente necontrolata si de finalizare. Aceste categorii nu au fost incluse in studiile clinice pentru ca, in primul rand, s-a dorit includerea categoriilor de persoane care nu aveau boli cronice pe mai multe categorii de varsta, la care s-au adaugat ulterior, avand in spate un profil de siguranta deja orientat, s-au adaugat si categorii de persoane care au boli cronice", a declarat Valeriu Gheorghita, duminica seara, la Digi 24.Medicul a precizat ca in momentul actual "nu e neaparat o contraindicatie faptul ca cineva a trecut sau nu prin infectia cu SARS-CoV-2", insa, atunci cand o persoana a trecut prin boala provocata de noul coronavirus si organismul sau a produs anticorpi, s-ar putea amana vaccinarea, dar aceasta nu este contraindicata la acest moment.Intrebat despre conduita dupa vaccinare a celor care primesc serul, medicul a explicat ca masurile trebuie respectate pana la momentul imunizarii colective."Categoric da, este important sa respectam pe mai departe masurile de preventie, insa la un moment dat aceste masuri vor fi usor-usor retrase in momentul in care se va atinge pragul de imunizare colectiva", a aratat Valeriu Gheorghita.El a mai aratat ca dupa jumatatea anului viitor s-ar putea ajunge la acest procent de imunizare "cu conditia sa avem un nivel de acceptare din partea populatiei".El a afirmat ca "foarte probabil ca imunitatea post-vaccinala va fi mult mai mare decat imunitatea dupa boala".CITESTE SI: Coronavirus. Cel mai grav afectate zone. Romania a trecut oficial pragul de 10.000 de morti inregistrati de la inceputul pandemiei