Apelul Ministerului Sanatatii de Revelion: Stai acasa, poate salvezi o viata anul viitor

"O singura noapte cu prietenii poate costa o viata. Poate nu a ta, ci a parintilor sau bunicilor.Da, stim ca abia asteptai sa mergi la cabana in Poiana. Totusi, revelionul acesta nu e ca altele. E unul in care trebuie sa avem grija de cei dragi. Cand stam fiecare acasa, de fapt, investim intr-un an nou mai bun. Ramai acasa, bucura-te de cei cu care iti imparti acoperisul. Deschide o sampanie* doar pentru tine. Lasa vecinii sa-ti bata in teapa. Ia ultima felie de cozonac. Meriti.*de altfel, ca Minister al Sanatatii, iti recomandam sa nu o bei pe toata, doar sa o deschizi".