Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor: Preotii prinsi ca "citesc viitorul" prin "deschiderea cartii" risca sa devina laici

Expert: Nu exista o practica generala in Biserica

Prin intermediul acesteia, clericii care o practica profitand de naivitatea unora dintre credinciosi sustin ca le ghicesc viitorul in functie de versetele biblice sau de insemnele grafice pe care le vad prima data dupa ce oamenii deschid la intamplare unele carti de cult, precum Biblia, Liturghierul, Pravila sau Psaltirea.Arhiepiscopul Calinic a trimis de curand o circulara in intreaga parohie prin care le reaminteste preotilor ce pedepse risca in cazul in care sunt prinsi pe picior gresit."La nivel de eparhie s-a trimis o circulara prin care preotii au fost rugati sa nu recurga la practici straine randuielii Bisericii Ortodoxe, care pot atrage dupa sine depunerea din treapta sau chiar caterisirea.", a declarat ierarhul potrivit site-ului Arhiepiscopiei.Altfel spus, preotii gasiti vinovati ca incalca canoanele Bisericii risca sa fie trecuti in randul laicilor cu posibilitatea de a putea fi reabilitati, sau, mai grav, pot fi opriti definitiv de la savarsirea slujbelor. Aceasta fiind pedeapsa cea mai grea pe care o poate primi un preot pe linie ierarhica.Pedepsele nu sunt valabile numai in Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor , ci in intreaga Patriarhie."Biserica, fara indoiala, interzice anumite forme divinatorii (n.r.: pretinsa putere de a prezice viitorul) existente inauntrul unor practici ale vrajitoarelor, dar pe de alta parte, in niciun caz oficial ci mai degraba neoficial, au fost acceptate ici colo asemenea practici inauntrul Bisericii. Aici trebuie sa spun ceva care este foarte important: ele sunt lucruri marginale. Nu exista o practica generala in Biserica.Acum, in mod evident, Biserica trebuie sa se indeparteze de asemenea practici care sunt cerute in spatiul credintei populare. Uneori si clientul solicita marfa, insa fara indoiala nu au nimic de a face cu doctrina crestina si atunci Biserica este chemata sa se indeparteze de toate aceste lucruri.", a declarat pentru G4Media.ro , Marius Vasileanu, profesor Antropologia Religiilor.