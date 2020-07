Cele trei scenarii pentru inceperea anului universitar 2020-2021 propuse la Bucuresti: "Ne-am propus ca inainte de 1 august sa le comunicam studentilor si profesorilor"

Universitatea Bucuresti: Cel mai probabil va exista un sistem hibrid, clasic + online, de predare

Profesorii si studentii duc lipsa interactiunii fata in fata

Acestia nu doar ca nu stiu inca cum se vor desfasura cursurile in viitorul an universitar, dar nici cum anume se va face cazarea in caminele universitatilor sau daca va mai fi necesar sa-si caute chirii. Universitatea Bucuresti a anuntat ca o decizie va veni la inceputul lunii august, cel mai probabil fiind un sistem hibrid, cu cursuri online si seminarii clasice, dar cu numar redus de studenti.Evolutia negativa a pandemiei in tara noastra i-a lasat intr-o stare de asteptare pe multi dintre cei peste 400.000 de studenti din tara noastra, dintre care peste 100.000 sunt doar in Capitala, cu privire la modul in care se vor desfasura cursurile in anul viitor. Aceasta situatia a fost semnalata de catre Alexandru Manda, reprezentantul studentilor Facultatii de Drept in Senatul Universitatii Bucuresti."Pentru foarte multi studenti, care studiaza in alta localitate decat cea de domiciliu, lipsa unor informatii concrete despre modul in care se va desfasura anul universitar 2020-2021 se traduce in: bani aruncati in vant pe o chirie de care e posibil ca din toamna sa nu mai aiba nevoie sau, dupa caz, multa incertitudine despre ceea ce vor face din septembrie incolo. Daca se hotaraste ca activitatea academica sa inceapa integral fizic sau hibrid (fizic + online), universitatile trebuie sa puna la punct spatiile de cazare din camine, in asa fel incat acestea sa respecte normele de igiena impuse de contextul pandemic. Si pentru asta fiecare zi conteaza!Daca se hotaraste ca activitatea sa ramana in online sau sa fie in format hibrid, trebuie ca profesorii sa puna la punct modul in care vor adapta procesul de predare-invatare, iar din punct de vedere administrativ sa se ia masurile aferente de sprijinire a studentilor care nu detin de un laptop.Incertitudinea si lipsa de predictibilitate chiar nu sunt utile absolut nimanui. Ne fac viata mai grea tuturor: studenti, profesori, conducere. Ministerul Educatiei si Cercetarii-Romania si Ministerul Sanatatii - Romania trebuie ca in cel mai scurt timp sa adopte proceduri clare si scenarii de urmat, iar cel tarziu la finalul lunii iulie universitatile sa hotarasca modul in care se va proceda pentru fiecare program de studii in parte, in functie de specificul acestuia.Deciziile adoptate trebuie sa tina cont de specificul programelor de studii, posibilitatile efective ale fiecarei facultati de a asigura distantarea sociala in spatiile sale de curs, starea caminelor si, cel mai important, sa fie luate acum pentru intreg anul universitar 2020-2021. Heirupismul si hotararile luate peste noapte sunt ultimul lucru de care avem nevoie!", a scris acesta pe pagina sa de Facebook Acesta a precizat ca problema a fost ridicata in Senatul Universitatii Bucuresti si ca exista promisiunea ca pana la inceputul lunii august va exista o decizie concreta in acest caz."Vorbim de contextualizare, in functie de specificul fiecarei facultati. Nu poti gasi aceeasi solutie pentru studentii la Drept si pentru cei de la Biologie sau Chimie. Pentru facultatile cu specific tehnic sau de stiinte este foarte dificil sa continui integral online, aici cu siguranta va fi nevoie de un sistem hibrid. In ceea ce priveste cazarea, toti studentii care nu locuiesc in orasul in care studiaza, inclusiv eu, ne punem intrebarea daca va trebui sa ne mai cautam locuri de cazare. Apoi se pune si problema studentilor de anul I, care sunt loviti de aceasta incertitudine deoarece vor intra in aceasta noua etapa a vietii lor academice si nu stiu ce vor face, cum vor incepe, mai ales ca vorbim de o tranzitie dificila de la liceu la facultate. Pentru ca vorbim de o tranzitie dificila catre online, chiar si la facultatile umaniste, unde nu se poate compara interactiunea de la cursuri sau seminarii cu cea din online. Rectorul Universitatii Bucuresti ne-a dat asigurari ca sunt luate in calcul mai multe scenarii si ca in jurul datei de 1 august va veni in fata comunitatii academice a Universitatii cu detalii concrete cu privire la modul in care se va desfasura anul universitar 2020-2021", a declarat Alexandru Manda pentru Ziare.com.Conducerea Universitatii Bucuresti a anuntat ca cel mai probabil va exista un model hibrid, unde pe langa cursurile online, se vor tine seminarii in sistemul clasic, cu grupe mai reduse numeric. "Mergem pe trei scenarii. Unul putin probabil, in care totul sa se reia exact ca inainte de pandemie, altul foarte putin probabil ca totul sa fie online fara niciun fel de exceptii, si al treilea, cel mai probabil, dar sa vedem exact in ce parametrii, sa avem o activitate mixta, cu prezenta de la data de 1 octombrie cu respectarea masurilor de siguranta sanitara. Vorbim de o prezenta pe anumite prioritati, de exemplu, in masura in care prezenta va trebui limitata noi vom acorda prioritate celor de anul I care trebuie sa se integreze in facultati si mediul academic, vom acorda prioritate apoi anilor terminali, care trebuie sa-si finalizeze lucrarile de disertatie. De asemenea, o categorie cu prioritate va fi si a studentilor care au laboratoare, mai ales la facultatile tehnice unde prezenta este necesara. Nu poti sa faci online anumite experimente.Dincolo de asta discutam de o prezenta a studentilor prin rotatie, de exemplu daca vom lucra un anumit procent, o treime, un sfert, o cincime dintre studenti, in functie de acest lucru si de conditiile de distantare fizica de la acel moment, atunci sa le asiguram tuturor sansa de a fi prezenti. De asemenea mai avem o prioritate si pentru studentii cu anumite dizabilitati, de exemplu persoane nevazatoare sau hipoacuzii sau altceva, acestia vor avea prioritate la a fi prezenti in momentul in care vom avea o prezenta limitata. Acestea sunt scenariile cu care lucram si noi ne-am propus ca inainte de 1 august sa le comunicam studentilor si profesorilor niste variante si de asemenea sa facem liste de necesar pentru variantele in care vom avea nevoie in continuare de tehnologie. Sa vedem de ce avem nevoie pentru a imbunatatii calitatea interactiunii online. Pe de alta parte, sunt elemente pe care sigur le vom mentine in anii viitori, spre exemplu inscrierea online merge foarte bine si nu vedem de ce sa nu pastram acest lucru", a declarat rectorul Universitatii Bucuresti, profesorul Marian Preda.In ceea ce priveste cazarea in caminele universitatii, acesta a precizat ca se doreste pastrarea in continuare a camerelor cu doi sau trei studenti, in functie si de restrictiile impuse de catre autoritati de la 1 octombrie. "O alta tema discutata este cazarea. Universitatea Bucuresti are cele mai multe camere cu doua locuri si, in aceste conditii, atata timp cat e vorba de colegi sau de persoane care oricum au interactionat in trecut si interactioneaza in prezent, cu acordul lor noi vom fi bucurosi sa-i lasam in continuare sa locuiasca impreuna. Si in familii locuiesc mai mult de doua persoane. Ar fi foarte complicat sa reducem drastic numarul de studenti si sa avem un singur student in camera. Daca ii obligam sa plece din camine ei vor trebui sa caute sa stea undeva in oras unde nu avem un control in privinta interactiunii. Sigur vom respecta restrictiile de la momentul respectiv, insa pledoaria noastra va fi in favoarea pastrarii numarului de studenti in camerele de camin atunci cand e vorba de doi, maxim trei studenti", a mai precizat profesorul Marian Preda.Nu in ultimul rand, noul rector al Universitatii Bucuresti a subliniat faptul ca atat profesorii dar si studentii duc lipsa interactiunii clasice, fata in fata, iar un scenariu unde va exista intr-o oarecare masura aceasta interactiune este dorita de catre toata lumea."Toata lumea s-a descurcat in conditii bune si foarte bune, dar si profesorii si studentii duc lipsa interactiunii clasice de dinainte. Sistemul acesta de activitate online este un compromis, unul pe care lumea l-a inteles, un efort pe care l-a facut toata lumea, dar care in cele mai multe cazuri a diluat din calitatea interactiunii. Oamenii si-au facut treaba, eu sunt foarte multumit de faptul ca colegii mei au facut eforturi, au prezentat rapoarte saptamanale in perioada cea mai importanta, apoi rapoarte lunare privind orele si modalitatea de predare, si felul in care au interactionat cu studentii, de asemenea au facut evaluari de lucrari de disertatie de lucrari de licenta online, si lucrurile au mers bine in conditiile date. Dar, cu totii consideram ca este o reducere a calitatii actului didactic pe care ne-am dori sa o evitam pe viitor.Si studentii, va spun, ca foarte multi ne spun ca le lipseste interactiunea fata in fata si isi doresc mult sa se revina la o interactiune cel putin partiala cu profesorii dar si cu colegii lor. Le lipseste lucrul in echipa, discutiile, interactiunea pe la facultatile de stiinte socio-umane, posibilitatea de a comunica direct... vorbim de un mare plus pentru procesul de invatare pe care l-am diminuat sau l-am pierdut in aceasta perioada", a mai spus profesorul Marian Preda.