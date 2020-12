Oamenii AUR in parlament si planurile lor pentru tara. "In interiorul partidului suntem maxim toleranti. Avem si unguri chiar"

Ciprian Ciubuc - judetul Braila

Ringo Damureanu - judetul Dolj

Elena Dobos - judetul Tulcea

Darius Pop - judetul Maramures

Rodica Boanca - judetul Ialomita

"Sunt inginer tehnolog, am construit o fabrica de productie de lactate, am fost plecat in Italia si Franta, am fost inginer la Lamborgini. De noua ani sunt in Romania si sunt om de afaceri, ofer consultanta imobiliara si in constructii""Intrati in Parlament in primul rand noi vom lupta pentru interzicerea taierii padurilor pe o perioada de 10 ani. Vom lupta pentru drepturile romanilor din provinciile istorice - sudul si nordul Basarabiei, Ucraina inclusiv ale romanilor din Basarabia. Personal, as face un proiect de lege prin care sa fie reglementata piata imobiliara in sensul ca fiecare specialist imobiliar sa fie licentiat, sa aiba norme de lucru. Sa existe o scoala, o pregatire si sa nu strice oricine imaginea celor ce lucreaza in domeniu"."Unirea a doua state se poate face prin referendum , votul a doua parlamente si integrarea europeana a Republicii Moldova. Pentru asta va trebui sa muncim foarte mult in urmatorii zece ani. Vom crea organizatii nonprofit de tineri in Basarabia si vom explica istoria. E o munca titanica, dar putem sa reusim. Scopul e sa avem un partid unionist la Chisinau care sa castige alegerile si cand AUR va avea guvernarea in Romania sa facem unirea"."Recomand presei sa citeasca inainte de a vorbi despre ce a scris domnul Lavric, in contextul in care scriitorii scriu si fictiuni. Nu inseamna ca asta e punctul lui de vedere. E un scriitor care a scris o carte de cum vede artistul. Domnul Lavric nu e misogin asa cum e tratat, e o politica de denigrare a AUR-ului dusa de toate televiziunile sistemului. Va spun sincer ca le este frica"."Noi suntem patrioti. UDMR -ul a demonstrat ca e o organziatie terorista care nu face altceva decat sa calce in picioare judetul Mures si Harghita si Covasna. Efectiv incalca flagrant drepturile romanilor din aceste judete"."Doresc sa sustin limitarea la doar doua mandate de primar si parlamentar si in ceea ce priveste modificarea legii pensiilor, vreau sa eliminam pensile speciale pentru primari si parlamentari si urmatoarea crestere de pensie sa fie in suma fixa. Dorim pentru agricultura sa sustinem eliminarea accizei la motorina"."Noi in interiorul partidului suntem maxim toleranti. Avem si unguri chiar. Cu cine nu suntem noi toleranti? Cu cei care ne-au jefuit atata timp si ne ataca. Noi nu consideram ca maghiarii sau romii sunt minoritate, ci cetateni romani. O minoritate sunt cei care incita la ura, la segregare rasiala""UDMR este un partid antistatal. Noi ne-am declarat antisistem. Daca se va corecta si va sluji romanilor atunci si noi vom sustine sistemul""Acum ca o fi gresit careva in tinerete, o fi fluierat in biserica, nu stiu sa va spun. Pot sa va spun insa un lucru cert: niciunul dintre noi nu am facut afaceri cu statul, niciunul dintre noi nu a fost profitorul unui regim anterior. Cat au crezut ca nu contam ne-au ignorat. Dar noi credem in Dumnezeu. Cat Orban a incercat sa ne inchida sarbatorile, romanii s-au rugat si Dumnezeu a facut acum dreptate": Fost profesor de limba si literatura romana"Ne vom axa pe hrana, energie, apa si in principal pe educatie. Ne dorim o dezvoltare durabila pe economie, antreprenoriat, agricultura. Ne gandim la o masura de scutire a taxelor pentru antreprenorii la inceput de drum. Avem nevoie si de mestesuguri pentru ca nu putem sa ne hranim si sa ne imbracam doar din tehnologie. Un alt punct este de sustinere a familiei si rolul femeii. Vorbim de cresterea natalitatii, sa sprijinim femeile care au tendinta sa isi abandoneze copii etc""Am un principiu, adevarul iese la lumina pana la urma. Sunt afirmatii trunchiate""Lupta impotriva UDMR nu e lupta impotriva maghiarilor. Eu fiind din Maramures convietuiesc de o viata cu maghiari si alte nationalitati. Cu ce suntem noi extremisti? Nu suntem nationalisti, ci patrioti""E interpretabila toata treaba asta. Nu dorim raul cetateanului roman si aici includem si femeile"Profesor"Avem un proiect de tara: apa, hrana, energie. Programul nostru se refera la resursele noastre. Afacerile din interiorul judetelor, ale micilor producatori trebuie sa beneficieze de o mai mare atentie. De pilda trebuie introdusa o forma de constrangere a supermarket-urilor in valorificarea produselui micului producator""Acele randuri erau despre femeia din Evul mediu, era privit Erosul in perspectiva...nu stiu sa va fac analiza stilistica. E clar ca au fost scoase din context, ele fac parte dintr-o opera literar filosofica, n-are nicio legatura... Mi se pare asa...sa te folosesti de niste creatii literare pentru care domnul Lavric pana azi sau ieri, era foarte apreciat de Uniunea Scriitorilor din Romania si pentru care astazi a fost indepartat la comanda politica.Nu se poate asa ceva. Este persecutie. Un om este si scriitor. Este si profesor. Adica daca dumneavoastra vreti sa scrieti ceva, ce treaba are povestea din fictiune cu povestea din realitate? Sunt lucruri abjecte""Sunt mizerii, ca noi nu am facut nimic rau. Si daca mai sunt oameni care au mici pete, le au din punct de vedere al unor experiente, al unor contexte"