Coronavirus: UE si-a rezervat 200 de milioane de doze dintr-un viitor vaccin de la BioNTech-Pfizer

Potentialul contract ar oferi posibilitatea ca toate statele membre sa cumpere vaccinul."Discutiile finalizate cu BioNTech-Pfizer marcheaza un nou pas important in eforturile noastre de a construi un portofoliu solid si diversificat de potentiale vaccinuri", a precizat comisarul european al Sanatatii, Stella Kyriakides, conform unui comunicat al CE. "Acesta a fost obiectivul Strategiei UE privind vaccinul si il indeplinim. Suntem optimisti ca printre aceste potentiale vaccinuri va exista unul sigur si eficient impotriva COVID-19 care sa ne ajute sa invingem pandemia", a adaugat ea.Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , si-a exprimat la randul sau satisfactia pentru acest acord preliminar. "Este a sasea companie farmaceutica cu care am finalizat discutii sau am semnat un acord pentru potentiale vaccinuri, in timp record. Sansele noastre de a dezvolta si distribui un vaccin sigur si eficient sunt mai mari ca niciodata, atat pentru europeni, cat si pentru restul lumii. Ca sa invingem coronavirusul oriunde ar fi, trebuie sa il invingem peste tot", a spus ea, citata in acelasi comunicat.BioNTech este o companie germana care colaboreaza cu grupul Pfizer din SUA pentru a dezvolta un nou vaccin pe baza ARN mesager, care joaca un rol fundamental in biologia umana, transferand instructiunile care conduc celulele in corp pentru a produce proteine care sa previna sau sa combata boala.UE a incheiat deja acorduri pentru a-si asigura acces la eventuale vaccinuri cu Sanofi-GSK, Johnson&Johnson, CureVac, Moderna si AstraZeneca.