"Diana", musical despre Printesa de Wales, va fi difuzat de Netflix anul viitor

Spectacolul era in repetitii cand Broadway-ul a fost inchis la mijlocul lunii martie din cauza pandemiei. Productia urma sa aiba premiera pe 31 martie.Teatrele vor ramane inchise pana la sfarsitul anului 2020. "Diana" urmeaza sa aiba premiera pe 25 mai 2021, la un an decat era prevazut.Jeanna de Waal va fi protagonista musicalului "Diana: A True Musical Story"."Vorbim in numele intregii companii cand spunem ca nu putem fi mai incantati sa putem impartasi acest spectacol cu iubitorii teatrului de pretutindeni", au spus producatorii musicalului "Diana"."Desi teatrul viu nu poate fi inlocuit, suntem onorati sa facem parte din industria de divertisment oferita de Netflix abonatilor sai din intreaga lume".