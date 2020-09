Dupa Ungaria, eMAG se extinde si in Bulgaria. Compania romaneasca a deschis primul showroom la Sofia

De asemenea, compania a deschis in iunie primul showroom din afara Romaniei, la Budapesta, si inca trei showroom-uri in Ungaria pana la finalul anului, piata pe care tinteste vanzari de 300 de milioane de euro pana la finalul anului 2020 si vanzari de un miliard de euro in cinci ani."eMAG isi continua expansiunea internationala prin diversificarea canalelor de vanzare si inaugureaza primul showroom in Bulgaria, la Sofia, dupa ce in urma cu trei luni compania a deschis in Ungaria primul sau showroom din afara Romaniei. Compania are in plan sa mai deschida alte trei showroom-uri in prima parte a anului viitor", a anuntat compania.Noul showroom este situat in incinta Serdika Center, unul dintre cele mai mari centre comerciale din capitala Bulgariei, si permite eMAG.bg extinderea serviciilor pe care le ofera clientilor. Consumatorii din Bulgaria pot acum face cumparaturi direct in showroom, pot comanda online cu livrare gratuita si ridicare in aceeasi zi, in showroom, sau pot face retur instant si gratuit."Extinderea internationala a companiei deriva si din interesul crescut al comerciantilor romani de a vinde pe alte noi piete: doar in Bulgaria sunt, in prezent, peste 400 de selleri romani care fac comert datorita simplitatii si rapiditatii cu care se pot inregistra pe platforma eMAG Marketplace aflata in continua expansiune. eMAG faciliteaza accesul sellerilor romani la alte piete prin servicii de traducere continut, dar si asistenta in listarea produselor", mai anunta compania.In prezent, eMAG are 15 showroom-uri in Romania si trei in afara tarii."In Bulgaria observam o crestere a comertului online si astfel am decis sa investim in dezvoltarea de servicii noi cu ajutorul carora ne dorim sa oferim clientilor o experienta mult mai buna, consolidandu-ne in acelasi timp pozitia buna pe care o avem pe piata locala", a spus Andrei Popescu, country manager eMAG Bulgaria.eMAG este prezenta in Bulgaria din 2012 cu o echipa de 200 de angajati.Companie romaneasca fondata in 2001, eMAG este unul din cei mai mari jucatori pe piata de comert online din Romania si a devenit un lider regional, exportand modelul local cu succes in Bulgaria si Ungaria.