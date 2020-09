Fostul international Gica Popescu, testat pozitiv cu noul coronavirus

Popescu nu prezinta niciun fel de simptome. In continuare se va astepta un raspuns al DSP Bucuresti pentru a se urma procedurile specifice in astfel de situatii."Acest test a fost efectuat separat de restul echipei noastre, astfel ca ne continuam pregatirea meciului cu Universitatea Craiova in conditii normale", a mai scris FC Viitorul pe site-ul oficial.