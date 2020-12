FOTO Intrarea in fosta inchisoare a orasului Zlatna, unde au fost tinuti Horea, Closca si Crisan, descoperita intamplator in timpul unor lucrari la cladirea viitorului spital

Primarul Silviu Ponoran spune ca intrarea in pivnita respectiva a fost gasita in interior, intr-o camera a spitalului."Acolo a fost puscarie si depozit de sare. Eu stiu de la profesorul meu de istorie ca in drumul lor spre supliciul de la Alba Iulia, acolo au fost tinuti Horea, Closca si Crisan, in noaptea de 29 spre 30 decembrie 1784. Apoi a fost depozit de sare. In 1954, directorul de atunci al spitalului a decis ca beciul sa fie inchis pentru ca peretii au tras sare", a declarat primarul Silviu Ponoran pentru alba24.ro.Acesta mai spune ca in perioada Mariei Tereza, la Zlatna era centrul minier al Transilvaniei, iar sediul acestei structuri de organizare functiona in cladirea respectiva, construita la 1713.In prezent, la cladire se deruleaza lucrari de amenajare a unui spital de mici dimensiuni, de aproximativ 20 de paturi, care va functiona in subordinea Spitalului Judetean Alba.Cladirea viitorului spital din ZlatnaZlatna a ramas in istorie in legatura cu eroii Horea, Closca si Crisan si datorita faptului ca aici a avut loc evenimentul public de rasplatire a celor care i-au tradat si i-au ajutat pe autro-ungari sa ii prinda.Astfel, in 5 februarie 1785, in zi de targ la Zlatna, a fost organizata premierea tradatorilor, dar si ospatul dat in cinstea lor, cu "binecuvantarea" imparatului de la Viena.Potrivit istoricului David Prodan, la solemnitate au fost invitati protopopi, preoti, locuitori ai satelor care luasera parte la Rascoala. Intalnirea nu a fost lipsita de fast. Pe o masa acoperita cu o cuvertura de pret erau asezate trei talgere de argint, in care s-au pus galbenii si medalia de aur pentru protopopul care s-a "ostenit" cu prinderea lui Crisan si sapte diplome de eliberare a taranilor din iobagie.Fagadaul (n.r carciuma) "Kis pipa" din Zlatna, detinut de un armean, a fost locul in care s-a tinut ospatul pentru tradatorii capilor Rascoalei. Horea si Closca au fost condamnati la moarte si executati prin tragere pe roata, pe Dealul Furcilor din Alba Iulia, in 28 februarie 1785. Crisan se spanzurase, anterior, in inchisoare.