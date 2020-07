Hagi: Stim ca va fi un meci greu chiar daca Dinamo nu este intr-o perioada foarte buna

Hagi a declarat miercuri, 1 iulie, intr-o conferinta de presa, ca echipa sa trebuie sa joace foarte bine pentru a scoate un rezultat pozitiv cu Dinamo Bucuresti."Este un meci important contra unei echipe de traditie, un club mare, e un meci acasa. Im fiecare meci din play-out important e sa scoti puncte, sa faci rezultat si ne gandim la acest lucru. Stim ca va fi greu chiar daca Dinamo nu este intr-o perioada foarte buna, dar cu siguranta ca va fi un meci foarte greu in care noi va trebui sa jucam foarte bine ca sa scoatem un rezultat pozitiv", a mai spus Gheorghe Hagi.El a mai afirmat ca Dinamo are jucatori foarte buni in atac si un lot omogen."Cred ca Dinamo are jucatori foarte buni in atac, are un lot omogen si un lot bun. Va fi o lupta clara, grea pentru cele trei puncte pentru ca fiecare punct in play-out e important", a mai transmis antrenorul Viitorului.Meciul dintre Viitorul si Dinamo Bucuresti are loc joi, de la ora 20.00, pe stadionul din Ovidiu.