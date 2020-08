Iftime de la Botosani il ataca pe Hagi: "Daca nu-l schimba pe antrenor, retrogradeaza"

"Pana acum, nu m-a impresionat nimeni in afara de FCSB. In astea doua jocuri, echipa care m-a impresionat a fost FCSB-ul desi a avut doi adversari slabi. Eu nu mai vad Astra ca fiind o echipa puternica, cel putin asa cred eu si Viitorul, daca nu-l schimba repede pe antrenor... E ceva de necrezut.Echipa aia pe care o antrena Hagi si ce antreeaza acum sau cum joaca acum... Viitorul a avut aseara cea mai slaba prestatie. Niciodata nu i-a tinut in stilul asta nicio echipa. Si au gresit, o echipa de... Daca joaca asa, retrogradeaza", a declarat Iftime, la DigiSport.Formatia FCSB a invins, duminica seara, pe Arena Nationala, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa FC Viitorul, intr-un meci din etapa a doua a Ligii I.