Japonia: Yoshihide Suga castiga sefia partidului de guvernamant si il va inlocui pe Shinzo Abe in functia de premier

In varsta de 71 de ani, Suga a obtinut 377 de voturi, fata de 89 de voturi pentru Fumio Kishida, fost ministru de externe, si 68 de voturi pentru Shigeru Ishiba, fost ministru al apararii, cei doi contracandidati ai sai, a anuntat LDP, care a organizat un scrutin inchis, limitat la parlamentari si la reprezentantii sai in cele 47 de regiuni ale tarii.Este practic sigur ca Suga va fi ales premier la votul parlamentar de miercuri, deoarece LDP are majoritate in camera inferioara a legislativului. El va asigura sefia LDP pana in septembrie 2021, cand urma sa se incheie mandatul lui Abe.Fost sef de cabinet in timpul mandatului de aproape opt ani al lui Abe, Suga a spus ca va continua strategia 'Abenomics' a predecesorului sau, care prevede o politica monetara ultrarelaxata, cheltuieli guvernamentale si reforme, si va urma o linie diplomatica centrata pe alianta de securitate cu SUA.El se va confrunta cu provocari interne imediate precum pandemia de coronavirus si dificultatile economice, dar si cu provocari de lunga durata precum imbatranirea populatiei si rata scazuta a natalitatii.Pe plan extern, Suga va trebui sa faca fata unor provocari precum construirea relatiilor cu invingatorul alegerilor prezidentiale din SUA de la 3 noiembrie si gasirea unui echilibru intre contracararea agresivitatii maritime a Chinei si interdependenta economica dintre Tokyo si Beijing.Exista speculatii ca Suga ar putea convoca alegeri anticipate pentru camera inferioara a parlamentului luna viitoare pentru a-si creste sansele de a castiga un mandat deplin de trei ani ca sef al LDP la scrutinul intern de anul viitor. Alegerile pentru camera legislativa inferioara trebuie organizate pana in octombrie 2021.Fiu al unui cultivator de capsuni din nordul Japoniei care si-a inceput cariera politica in calitate de consilier local, Suga detine din 2012 postul cheie de sef de cabinet, activand ca purtator de cuvant al guvernului, coordonand politicile executivului si activitatea functionarilor.El are imaginea mai mult a unui politician care actioneaza in spatele scenei, si mai putin a unui lider de prima linie, insa a avansat in sondajele de opinie dupa ce si-a anuntat candidatura pentru a-i succeda lui Abe. El a obtinut sprijinul majoritatii factiunilor LDP.Shinzo Abe, cel mai longeviv premier japonez, si-a anuntat demisia la sfarsitul lunii august din motive de sanatate, dupa aproape opt ani de mandat.