Hagi isi face echipa de play off la FC Viitorul. A transferat un brazilian

Fotbalistul a semnat un contract valabil pentru un an si sase luni.In varsta de 29 de ani (31.03.1991), Jo Santos evolueaza ca atacant, este triplu campion al Moldovei cu Sheriff Tiraspol in 2016, 2017 si 2018, iar in cariera a mai jucat pentru CD Tondela (Portugalia), Zimbru Chisinau, Politehnica Iasi, Ventspils (Letonia) si FC Hermannstadt.In 72 de partide in care a evoluat in Liga 1 sau Cupa Romaniei , Jo Santos a reusit 10 goluri si 9 pase decisive.