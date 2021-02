Gica Hagi nu se mai opreste din transferuri. A adus un fost jucator de la FCSB

In varsta de 30 de ani (27.12.1990), Tsoumou este nascut in Congo, dar are si cetatenie germana. A mai evoluat in cariera pentru echipele de juniori de la Frankfurt si Blackburn, apoi pentru Eintracht Frankfurt, Alemannia Aachen (ambele Germania), Preston North (Anglia), Plymouth, TSV Hartberg (Germania), FK Senica (Slovacia), FC Hermannstadt, FCSB si ultima oara la Liaoning Shenyang Urban (China).In cele 48 de partide in care a evoluat pana acum in Romania, a inscris 11 goluri . Are de asemenea trei selectii nationala statului Congo.CITESTE SI: