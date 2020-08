La vremuri noi, aceiasi politicieni. Parlamentarii care vor sa castige acum primariile din orasele de bastina

Este Un joc la doua capete, in care cei care au stat patru ani in parlament vaneaza o functie la nivel local sau se antreneaza pentru viitoarele alegeri parlamentare care vor avea loc, cel mai tarziu, la inceputul anului viitor.O candidatura necastigatoare la primarie sau consiliul judetean aduce o functie de consilier. O candidatura castigatoare aduce o functie cu influenta pentru urmatorii patru ani sau un cec in alb pentru inca un mandat de parlamentar.Ziare.com va prezinta o analiza a situatiei parlamentarilor care vor sa-si sporeasca puterea la nivel local.Fostul ministru al Transporturilor, Lucian Sova, va fi candidatul din partea PSD la Primaria Bacau. Intre Sova si Dragos Benea exista o veche legatura, fiica fostului ministru, Ilinca Sova, fiind angajata asistenta la cabinetul europarlamentarului Benea. Ca ministru, Lucian Sova a sprijinit serios Aeroportul "George Enescu" din Bacau si a sustinut ca Autostrada Brasov - Bacau - Iasi este cea mai buna solutie pentru regiune, conform G4media.In 2015 procurorii DNA au intocmit un dosar penal pe numele lui Lucian Sova si Iulian Iancu pentru "folosirea influentei de catre o persoana care indeplineste o functie de conducere intr-un partid in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase".Acuzatiile faceau referire la presupuse interventii pentru organizarea pe banii Transelectrica a transportului cu autocare a membrilor si simpatizantilor PSD la mitingul USL organizat la Bucuresti pe 17 octombrie 2010.Acest dosar avea legatura cu dosarul fostului judecator CCR Toni Grebla . Lucian Sova a fost considerat de altfel un apropiat al lui Viorel Hrebenciuc si al lui Miron Mitrea , personaje extrem de influente in PSD inainte de a fi condamnate la inchisoare pentru fapte de coruptie Deputatul USR este si el candidat pentru functia de primar al municipiului BacauCosette Chichirau, deputat USR a fost principalul adversar al lui Dan Barna pentru sefia partidului. Aceasta l-a acuzat pe fostul candidat la prezidentiale ca echipa lui ar fi avut "mijloacele de fraudare a votului intern"(n.r. din partid). Acum, Cosette Chichirau doreste primaria Iasi si a facut echipa cu parlamentarul PNL Marius Bodea.Fostul lider al filialei municipale PNL Iasi deputatul Marius Bodea a anuntat, marti, 28 iulie, ca s-a inscris in USR, dupa ce Alianta USR-PLUS l-a nominalizat pentru sefia Consiliului Judetean Iasi.Deputatul Marius Bodea, care a demisionat din PNL dupa cooptarea edilului Mihai Chirica in randul liberalilor, a anuntat marti ca este "oficial membru al Uniunii Salvati Romania"."Am ales USR dupa ce liderii partidului in care m-am format si-au tradat la modul cel mai sfidator principiile prin racolarea pesedistului Mihai Chirica si a mafiei din jurul lui. Nu am putut accepta acest compromis pentru ca ar fi insemnat sa imi incalc propriile principii si valori, ar fi insemnat sa ii tradez, la randul meu, pe toti colegii si pe toti iesenii care si-au pus speranta in mine. Am ales sa fiu membru USR pentru ca aceasta este alternativa reala la PSD si la tot ceea ce intelegem noi prin pesedism", a declarat deputatul Marius Bodea.La randul sau, liderul USR Iasi, deputatul Cosette Chichirau a declarat ca alaturi de Marius Bodea s-au mai inscris in USR doi fosti consilieri liberali, Etienne Ignat si Razvan Timofciuc.Marius Bodea candideaza la Consiliul Judetean impotriva fostului sau coleg de partid, Costel Alexe , actualul ministru al Mediului. Camelia Gavrila , candidatul PSD la primaria Iasi, este un deputat al Camerei Deputatilor, functie precedata de activitatea de profesor, director, inspector general scolar si om politic roman, trecuta de la Partidul National Liberal la Partidul Social-Democrat. In perioada 23 iunie - 29 septembrie 2008, a indeplinit functia de viceprimar al municipiului Iasi, iar din 2016 este deputat de Iasi.In iunie 2018 a votat pentru modificarile Codului de Procedura Penala prin care mii de infractori vor scapa de pedepse, inclusiv Liviu Dragnea Camelia Gavria a condus Inspectoratul Scolar Judetean. In 2017 inspectoratul Scolar si o scoala din Iasi au fost amendate de CNCD, in baza unei sesizari depuse in aprilie 2016, pentru segregarea rasiala a copiilor de etnie roma.Un alt parlamentar intors la nivel local este Petru Movila , candidatul PMP la Consiliul Judetean Iasi.Razvan Cuc este candidatul PSD pentru Primaria Piatra-Neamt. Razvan Cuc este din Giurgiu si a fost ales deputat, in 2016, pe listele filialei PSD Giurgiu.In urma unui conflict cu conducerea organizatiei judetene, care a decis sa nu il sustina pentru functia de ministru al Transporturilor in Guvernarea Dancila, Razvan Cuc a fost asumat de organizatia PSD Neamt, fiind acum membru al acesteia.Desemnarea lui Razvan Cuc drept candidat la Primaria Piatra-Neamt a determinat-o pe senatoarea Emilia Arcan, presedinta a organizatiei de femei a PSD Neamt, sa demisioneze din partid.Aceasta a considerat nominalizarea lui Razvan Cuc drept o jignire fata de membrii PSD din Piatra-Neamt.In 2019, DNA s-a autosesizat in cazul acuzatiilor ca ministrul transporturilor, Razvan Cuc, i-ar fi cerut fostei directoare Tarom , Madalina Mezei, sa retina avioanele la sol in ziua motiunii de cenzura.Deputatul USR Bogdan Rodeanu va candida la Primaria municipiului Galati sustinut de Alianta USR-PLUS si de PNL.Deputatul PMP, Catalin Cristache, candidatul la Consiliul Judetean Galati, a intrat intr-un scandal dupa ce Partidul Miscarea Populara a fost dat in judecata de firma care a tiparit, in 2014, materialele electorale cu care formatiunea a participat la alegeri, relateaza G4Media. Impotriva PMP au fost intentate 96 de procese pentru recuperarea unei datorii de 4,6 milioane de lei.Cu toate acestea, Cristache declara ca detine patru terenuri in intravilanul Hanu Conachi, dupa cum urmeaza: de 32.273 metri patrati, de 32.072 mp, de 1011 mp si de 1018 mp. In total, aproximativ 6,6 hectare de teren in Hanu Conachi. Interesant este faptul ca Cristache a achizitionat toate aceste patru terenuri intr-un singur an: 2011.Tot la Hanu Conachi, Cristache mai detine sapte spatii comerciale, cel mai mic fiind de 23 de metri patrati si cel mai mare de 4857 mp. De asemenea, toate aceste sapte spatii comerciale au fost achizitionate tot in anul 2011.Lia Olguta Vasilescu a castigat primul mandat de deputat de Dolj din partea PRM in 2000, urmand un al doilea in 2004. In 2007 a trecut in barca PSD, iar in 2008, a castigat un mandat de senator. In 2012, a devenit pentru prima data primar al Craiovei, iar la alegerile locale din 2016 a castigat un alt mandat de primar, cu peste 60% din voturi, insa cateva luni mai tarziu a renuntat pentru un loc in Camera Deputatilor. In 2017, aceasta a reusit sa conduca Ministerul Muncii timp de aproape doi ani de zile.In 2016, la cateva saptamani dupa ce a castigat mandatul de primar, Olguta Vasilescu a fost trimisa in judecata de catre DNA pentru luare de mita si spalare de bani. Curtea de Apel Bucuresti a decis, in 2017, ca DNA trebuie sa refaca intregul dosar, asa ca Vasilescu a scapat de acuzatii Acum, Lia Olguta Vasilescu vrea sa se intoarca la primaria Craiova.Deputatul Nicolae Giugea va fi candidatul PNL la alegerile locale din 2020 pentru Primaria Craiovei. Acesta a mai fost in trecut prefect de Dolj si secretat de stat la Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale. Nicolae Giugea este unul dintre fondatorii PD Dolj, iar in prezent conduce PNL Dolj.Candidatul USR pentru functia de primar al municipiului Constanta este Stelian Cristian Ion (foto), avocat, fondatorul Asociatiei Verde Urban si deputat de Constanta. Despre deputatul USR se mai stie ca in trecut a fost avocatul lui Radu Mazare , in 3 dosare in 2006.Din partea PNL candideaza senatorul Vergil Chitac. Senatorul a pierdut in 2016 in fata lui Decebal Fagadau, strangand doar 34% din voturi, potrivit adevarul.ro.Vergil Chitac este un ofiter de marina retras si politician roman. Pana la inceputul anului 2016 rectorul Academiei Navale "Mircea cel Batran", iar in 2016 s-a retras din Marina cu grad de contraamiral, s-a inscris in Partidul National Liberal si a candidat la functia de primar al Constantei la alegerile locale 2016, fara a fi ales. In decembrie 2016, a fost primul in lista de Senat a aceluiasi partid pentru alegerile legislative, si a fost ales senator de Constanta.Mircea Titus Dobre este candidatul Pro Romania la alegerile locale din 2020."La Constanta nu va exista alianta PRO Romania - PSD. Exclus! Timpul ne va demonstra. Ce sa spuna si Tariceanu? Nu mai are parlamentari, nu mai are identitate. Normal ca PSD vrea sa ne duca in derizoriu, sa ne lipeasca de ei", a spus Mircea Titus Dobre pentru ct100.ro.Mircea Titus Dobre, fostul ministru PSD al Turismului - cel care a introdus voucherele de vacanta pentru bugetari - a trecut la Pro Romania, partidul condus de Victor Ponta in 2018.Calin Popescu Tariceanu (68 de ani) si-a anuntat candidatura la Primaria Generala, fiind sustinut de Alianta Liberalilor si Democratilor ( ALDE ), al carei presedinte este.Are un lung istoric in politica, care dateaza din anii '90, cand a fost membru PNL. Dupa Revolutie , in 1990, a castigat un mandat in Camera Deputatilor, urmand sa revina in parlament in 1996, unde a mai avut patru mandate consecutive in Camera Deputatilor.A fost prim-ministru al Romaniei intre 2004 si 2008, fiind votat in Parlament cu 265 de voturi pentru si 200 impotriva. De asemenea, in 2005 a fost ales presedintele PNL. Incepand cu 2012, a obtinut doua mandate consecutive de senator, iar in martie 2014 a fost ales presedintele Senatului.Tot in 2014, Tariceanu si-a dat demisia din PNL, fiind, in prezent, presedintele ALDE, partid politic fondat in 2015. A aspirat si la functia de presedinte al Romaniei, in 2014, cand si-a depus candidatura. A obtinut 5,36% din voturile exprimate si validate, clasandu-se pe locul 3 din 14.La alegerile parlamentare din 2016, ALDE a obtinut 5,6% din voturi, iar la scrutinul pentru Parlamentul European ALDE nu a trecut pragul electoral, fiind creditat cu doar 4,1% dintre optiunile electoratului.Din partea PSD, candidatul va fi senatorul Mihai Fifor, ministru al Apararii in Guvernul Dancila. Fifor a incheiat o alianta electorala cu ALDE si PNTCD care ii vor sustine candidatura.Senator PSD de Arad, a condus anterior ministerul Economiei. a fost seful comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, presedintele Comisiei senatoriale pentru regulament, precum si membru in Comisia senatoriala pentru politica externa. In precedentul mandat de senator, Fifor a fost presedintele Comisiei pentru Transporturi si Energie. Fifor a mai fost secretar de stat in Ministerul de Interne in 2009 si in 2012, in guvernul Ponta.Fifor a fost senator de Dolj in legislatura trecuta.In 15 iulie 2015, presedintele Iohannis a respins propunerea premierului Victor Ponta privind numirea lui Mihai Fifor in functia de ministru al Transporturilor, invocand faptul ca acesta "nu are expertiza si experienta manageriala necesare gestionarii domeniului complex al transporturilor". Fifor era propus de Ponta in locul lui Ioan Rus , cel care demisionase din cauza unor declaratii jignitoare la adresa romanilor din strainatate.In martie 2014, Fifor a fost ales presedintele Comisiei parlamentare de ancheta privind terenurile de la Nana (judetul Calarasi). Un an mai tarziu, senatorul a fost audiat la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care parlamentarul Gabriela Firea il acuza pe fostul presedinte Traian Basescu de santaj, potrivit Mediafax.Senatorul Adrian Wiener este candidatul USR PLUS pentru Primaria Arad si medic la Spitalul Judetean din oras.