Hagi a dat un nou tun pe piata transferurilor. Ce fotbalist a mai vandut

In jur de 1 milion de euro va incasa echipa constanteana in schimbul fotbalistului olandez.Luckassen a fost adus in Romania de Mircea Rednic la Poli Iasi . In vara, atacantul a fost adus la Viitorul, pentru care a inscris 9 goluri Fiica antrenorului Mircea Rednic, Luana, a fost cea care a intermediat transferul fotbalistului in Turcia.Hagi l-a mai vandut in aceasta iarna si pe Iancu in Rusia, la Terek Grozni, pentru 500 000 de euro.CITESTE SI: