Maia Sandu, dupa decizia CC care i-a invalidat propunerea de premier: "La anticipate sau la referendum oamenii vor decide viitorul tarii"

"La anticipate sau la referendum oamenii vor decide viitorul lor si al tarii", a spus aceasta. Afirmatia vine dupa decizia Curtii Constitutionale care a declarat neconstitutional decretul privind numirea repetata a Nataliei Gavrilita in functia de premier Maia Sandu spune ca a luat cunostinta de decizia CC si ca intr-o situatia de normalitate aceasta ar fi fost de inteles, insa nu astazi "cand nu avem o situatie de normalitate"."Acum avem o situatie similara cu cea de la sfarsitul anului 2015 inceputul anului 2016, atunci cand oligarhul Plahotniuc si-a incropit o majoritate parlamentara de buzunar. Sper ca ne amintim foarte bine ce s-a intamplat cu tara in perioada statului capturat", declara Maia Sandu, potrivit zdg.md."Deoligarhizarea insa nu a fost posibila pentru ca in Parlamentul actual, ales dupa regulile lui Plahotniuc, nu au ajuns suficienti deputati care sa vrea sa curete statul de influente oligarhice. Acum cei care slujesc clanurile oligarhice vor sa ne salveze. Cei care au sustinut demisia propriului guvern , vor sa ne salveze", mai spune presedinta.Sandu sustine ca nu crede in bunele intentii declarate ale majoritatii PSRM-Partidul Sor. "Eu nu ii cred atunci cand spun ca vor sustine un guvern care sa sustina oamenii si sa depaseasca criza pandemica. Asa-zisa lor majoritate nu are nimic in comun cu salvarea tarii. Tara trebuie salvata de hoti si de cei care pun interesul personal inaintea interesului tarii", spune aceasta.Sandu sustine ca depasirea crizei se poate face doar cu un Parlament nou si le cere deputatilor sa dea dovada de curaj.