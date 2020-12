Rednic, inca o infrangere la FC Viitorul. "Sunt in perioada in care evaluez lotul. Echipa sufera"

"Adversarii au intrerupt foarte mult jocul, aproape la fiecare faza cadea cate unul. Problema a fost insa la noi, din jumatate de ocazie au inscris. Noi am irosit multe situatii, au trecut foarte multe mingi prin fata portii si nu am fost acolo.Sunt in perioada in care evaluez lotul. Echipa sufera. Sper ca dupa vacanta si dupa pregatire sa reusesc sa pun lucrurile la punct si sa adunam puncte", a spus Rednic la posturile care transmit Liga I.Formatia Gaz Metan Medias a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FC Viitorul, intr-un meci din etapa a XV-a a Ligii I, ultima din acest an.Golul a fost marcat de Baco, in minutul 48.CITESTE SI: