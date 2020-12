Mesajul unui medic catre negationistii COVID: "Taceti acum malc si va scurmati agendele telefonice dupa cate un pat viitor pentru boalacarenuexista"

"V-ati asezat semidoct, pe marginea pandemiei, spargand seminte negationiste", afirma medicul, acuzand negationisitii ca au dus la umplerea spitalelor. "Acum va scurmati agendele telefonice dupa cate un pat viitor pentru boalacarenuexista", mai spune medicul, atragandu-le, insa, atentia tuturor ca nu patul ii trateaza, ci medicii.Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" a publicat, sambata, pe pagina oficiala de Facebook , mesajul semnat de medicul militar Costin Dutu, medic primar chirurgie generala, competenta chirurgie oncologica, competenta chirurgie laparoscopica, doctor in stiinte medicale medicului.Mesajul este intitulat "Medicii, de la burn out la burn in". "Le cereti medicilor comunicare. De 9 luni, breasla medicala a explicat si pe intelesul unei amoebe pericolul covidului. Aiurea. Surdele voastre urechi stau in fanatice perne si se deschid doar la bitmani si alti conspirationisti sinistri. Le cereti empatie. Cata empatie e intr-o gloata care din motive "spirituale" isi da coate si se calca in picioare strigand "JOS MEDICII" pentru ca, blasfemie!!! trebuie sa poarte masca?Le cereti competenta. Cata competenta e in postarile voastre care neaga virusul pe motiv ca nu se vede si nu se pipaie? Ati incercat la fel si cu curentul electric? Internetul, ca si istoria, justifica orice. Dar aveti grija, istoria isi plateste greselile. Le cereti medicilor ceea ce nu aveti", a scris medicul pe Facebook.Acesta acuza negationistii ca au dus la umplerea spitalelor. "V-ati asezat semidoct, pe marginea pandemiei, spargand seminte negationiste peste capetele anestezistilor, infectionistilor si urgentistilor trecuti de mult de pragul unui burn-out. Trageati pseudosavant din tigara pe langa tuburile prea putine cu oxigen si umpleati terapiile prin minciunile voastre", a mai scris medicul militar.Medicul a trecut in revista si criticile aduse medicilor de la debutul pandemiei: "Le-ati urlat in martie sa lase teama si sa fie naibii eroi sa salveze lumea, ca de aia sunt platiti. I-ati acuzat in aprilie ca nu se imbraca in combinezoane pentru ca nu au buzunare pentru spaga. I-ati vorbit in mai ca iau bani de la UE (!) ca sa declare falsi pacienti covid. I-ati batjocorit toata vara de pe marginea piscinelor de fite ca stau prin spitale covid pe unde sufla vantul desi se topeau de caldura in combinezoane.Acum, un medic de 48 de ani a ars la propriu incercand sa isi ocroteasca pacientii prea multi, Doamne, mult prea multi. Voi, inconstientii colectivi ai "nuexistacovid", taceti acum malc si va scurmati agendele telefonice dupa cate un pat viitor pentru boalacarenuexista. Ca nu se stie cum bate vantul cu ARN si, oricum, foaia de internare nu include (pana cand???) si profilul de facebook. Dar nu patul va trateaza, hahaitorilor, ci lasii astia in alb care fug de responsabilitate direct in flacari", a mai scris medicul, referindu-se la doctorul de la ATI Nemt, ranit in timp ce incerca sa-si salveze pacientii in incendiul de la sectia ATI a Spitalului Judetean Neamt.