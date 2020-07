Ministrul german al apararii se opune revenirii la serviciul obligatoriu si propune un nou serviciu militar voluntar

Noul serviciu militar, pe care Kramp-Karrenbauer l-a denumit "Anul tau pentru Germania", ar presupune sase luni de pregatire militara de baza plus alte sase luni de activitate ca rezervist in apropierea locului de resedinta."Este, in principiu, ceva intermediar intre serviciul militar voluntar si niciun serviciu", a spus ea in prezentarea acestei propuneri in fata presei.Noul comisar parlamentar pentru fortele armate, social-democrata Eva Hogl, a calificat anterior intr-un interviu acordat grupului media Funke drept o ''mare eroare'' eliminarea serviciului militar obligatoriu (in anul 2011), deschizand astfel o dezbatere asupra reintroducerii acestuia."In orice caz, s-ar face un mare bine fortelor armate daca o mare parte a societatii va presta un serviciu pentru o perioada. In acelasi timp, astfel s-ar ingreuna extinderea extremismului dreptei radicale in armata'', a argumentat Eva Hogl, dupa ce Ministerul german al Apararii a anuntat dizolvarea unitatii militare de elita KSK din cauza scandalurilor generate de legaturile unora dintre membrii acesteia cu miscarea de extrema dreapta.Raspunzand sugestiei formulate de Eva Hogl, Kramp-Karrenbauer a vorbit sambata despre o dezbatere interesanta, dar a subliniat ca "nu este vorba pur si simplu despre reinstituirea serviciului militar obligatoriu in vechea forma si cu atat mai putin de a-l vedea in special ca un mod de combatere a extremei drepte"