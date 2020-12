Rednic, noul rege de la Viitorul. Pe cine vrea sa aduca fostul dinamovist la echipa lui Hagi

Tehnicianul are un contract pe o perioada de doi ani si jumatate cu echipa lui Hagi si castiga in jur de 13 000 euro lunar.In plus, Rednic vrea sa-l aduca la echipa si pe Ionel Danciulescu Fost fotbalist la Steaua , dar dinamovist convins, Danciulescu negociaza cu Hagi venirea pe pozitia de team manager.Mutarea are mari sanse de reusita, mai ales ca fostul director sportiv din Stefan cel Mare este liber de contract si ca actualul antrenor al echipei FC Viitorul, Mircea Rednic, il doreste insistent.Conform unor surse Ziare.com, Costin Mega, omul bun la toate la prima echipa va trece la echipa a doua a clubului constantean pentru a-i face loc lui Danciulescu.Hagi are ganduri mare si cu FC Viitorul 2, grupare care joaca momentan in Liga 3.In vara, patronul dobrogenilor vrea sa-i aduca inapoi pe toti jucatori imprumutati in tara de la Academia lui si vrea sa atace promovarea in Liga 2 cu echipa satelit a clubului.CITESTE SI: