"Rednic este Strambu, ce sa-i faci. Hagi e dusmanul limbii romane, il musca gramatica de limba." Cum au ajuns sa colaboreze Hagi si Rednic dupa scandalurile din trecut

Ei bine, uite s-a intamplat si acest lucru. Mircea Rednic a semnat un contract pe doi ani si jumatate cu echipa constanteana.Ultimul conflict dintre cei doi s-a intamplat chiar la inceputul acestui an, pe vremea cand actualul antrenor de la Viitorul pregatea formatia din Iasi.Rednic a acuzat arbitrajul, dupa un meci castigat de echipa lui Hagi la Iasi, cu 2-1, ca a validat eronat un gol pentru FC Viitorul."Normal ca specialistii au zis ca e gol valabil. Ultima data cand l-am vazut pe Cristi Balaj, era cu Gica Popescu la Fratelli . Iar Craciunescu e prieten cu cei de la Viitorul.E normal sa-i dam Regelui ce e al Regelui. Eu am vorbit cu un arbitru din Belgia, care s-a consultat cu un mare arbitru de acolo si mi-a spus ca este ofsaid clar la golul Viitorului", a spus Mircea Rednic dupa acel meci din februarie 2020.La 6 luni de la acel eveniment, in august 2020, are loc prima colaborare intre Rednic si Hagi.Kevin Luckassen, jucator adus in Romania de fiica fostului dinamovist, a devenit jucatorul celor de la FC Viitorul.Luana Rednic este cea care l-a propus pe fotbalistul olandez echipei de la malul marii.Rednic si Hagi tocmai ingropasera securea razboiului. Ei au dat uitarii toate cuvintele urate pe care si le-au adresat.In 2015, dupa un meci castigat de Viitorul cu Dinamo , 5-1, Hagi a iesit la atac."Lui Mircea pot sa-i arat doar palma, manita cum spun spaniolii.Cand te bate Viitorul si iti da si cinci goluri , tu, care conduci un club asa mare ca Dinamo, trebuie sa-ti dai demisia. El a gasit scuza ca noi am dat goluri pe final, pai fotbalul nu se joaca 90 de minute?Ei au ajuns la poarta? I-am dominat la ei acasa, ei doar s-au aparat.Pai cand te domina asa un club mic ca Viitorul, o echipa inventata acum, ar trebui sa-ti dea de gandit, domnule Rednic! Dar el este 'Strambu', ce sa-i faci", a spus Hagi dupa acel meci de poveste, din Stefan Cel Mare.Raspunsul lui Rednic nu a intarziat sa apara."O tot da pe aia cu 'Strambu'. Si eu as putea sa zic multe, dar m-abtin, ca il respect pentru ce a facut. Si eu as putea sa-i spun ca e dusmanul limbii romane sau ca il musca gramatica de limba, dar nu o spun", spunea atunci actualul antrenor al lui FC Viitorul.Anii au trecut, vorbele s-au uitat si acum au ajuns sa colaboreze impreuna, pentru cat timp, nu se stie...Rednic are ganduri mari la FC Viitorul. Antrenorul vrea sa ia titlul si sa mearga in cupele europene cu echipa constanteana.