Parlamentul European a aprobat bugetul UE pentru perioada 2021 - 2027. Suplimentari de 15 miliarde pentru 10 programe ale Uniunii

Miercuri, textul convenit cu Consiliul pe 10 noiembrie privind bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027 a fost aprobat cu 548 de voturi "pentru", 81 "impotriva" si 66 de abtineri.Textul convenit cu Consiliul privind Acordul interinstitutional a fost adoptat cu 550 de voturi pentru, 72 impotriva si 73 abtineri.Cresterea de 15 miliarde de euro este rezultatul eforturilor de negociere ale Parlamentului de a stimula zece programe emblematice ale UE in urmatorii sapte ani pentru a proteja mai bine cetatenii in contextul pandemei de COVID-19, pentru a oferi oportunitati generatiei urmatoare si pentru a conserva valorile europene. Datorita acestui compromis, in termeni reali, Parlamentul European tripleaza pachetul financiar pentru EU4Health, asigura echivalentul unui an suplimentar de finantare pentru Erasmus+ si se asigura ca finantarea cercetarii va continua sa creasca.Suma de 11 miliarde de euro va proveni in principal din sumele corespunzatoare amenzilor in domeniul concurentei (pe care intreprinderile trebuie sa le plateasca atunci cand nu respecta normele UE), in conformitate cu solicitarea Parlamentului ca banii generati de Uniunea Europeana sa ramana in bugetul UE . Aceste 11 miliarde de euro vor creste treptat plafonul global al CFM (stabilit la 1.074,3 miliarde de euro la preturile din 2018) la 1.085,3 miliarde de euro.Patru miliarde de euro vor fi finantate din realocari si marje in cadrul CFM. In plus, 1 miliard de euro va fi rezervat pentru a raspunde oricaror nevoi si crize viitoare si ar putea fi, de asemenea, adaugat la programele emblematice.Negociatorii au fost de acord cu principiul conform caruia costurile pe termen mediu si lung ale rambursarii datoriei din fondul de redresare nu ar trebui sa fie in detrimentul programelor de investitii bine stabilite din CFM si nici nu ar trebui sa conduca la contributii mult mai mari bazate pe VNB din partea statelor membre. Prin urmare, negociatorii PE au elaborat o foaie de parcurs pentru a introduce noi resurse proprii care sa alimenteze bugetul UE in urmatorii sapte ani.Aceasta foaie de parcurs face parte din "Acordul interinstitutional", un text obligatoriu din punct de vedere juridic. In plus fata de contributia adusa incepand cu 2021, bazata pe cantitatea de plastic nereciclat a unei tari, foaia de parcurs include o resursa proprie bazata pe ETS (sistemul de comercializare a certificatelor de emisii), din 2023, eventual legata de un mecanism de ajustare la frontiera a emisiilor de dioxid de carbon. Aceasta include, de asemenea, o taxa digitala (incepand din 2023) si o resursa proprie bazata pe taxa pe tranzactiile financiare, precum si o contributie financiara pe care sectorul corporativ trebuie sa o aduca sau o noua baza fiscala comuna a societatilor (incepand din 2026).In ceea ce priveste cheltuielile aferente fondurilor de redresare UE (New Generation EU), Parlamentul a asigurat reuniuni periodice intre cele trei institutii pentru a evalua executia fondurilor puse la dispozitie in temeiul articolului 122 din Tratatul UE. Aceste fonduri exceptionale, furnizate in afara bugetului obisnuit pentru relansarea economiei puternic afectate de pandemie, vor fi cheltuite in mod transparent, iar Parlamentul, impreuna cu Consiliul, va verifica orice abatere de la planurile convenite anterior.Instrumentul de redresare (Next Generation EU) se bazeaza pe un articol din Tratatul UE (articolul 122) care nu prevede niciun rol pentru Parlamentul European. Prin urmare, negociatorii PE au insistat si au obtinut o noua procedura, stabilind un "dialog constructiv" intre Parlament si Consiliu. Dupa ce Comisia va evalua implicatiile bugetare ale oricarui nou act legislativ propus in temeiul articolul 122, va incepe dialogul dintre Parlament si Consiliu.Vor fi puse in aplicare metodologii imbunatatite de monitorizare cu scopul de a se asigura ca cel putin 30% din totalul cheltuielilor din bugetul Uniunii si din New Generation EU vor sprijini obiectivele in domeniul climei. De asemenea, 7,5% din cheltuielile anuale vor fi dedicate obiectivelor privind biodiversitatea incepand cu 2024 si 10 % incepand cu 2026.Egalitatea de gen si integrarea perspectivei de gen vor fi prioritare in CFM, printr-o evaluare aprofundata a impactului si o monitorizare a programelor in functie de criterii legate de egalitatea de gen.