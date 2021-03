Sondaj Eurobarometru. Cetatenii europeni vor sa fie implicati in deciziile referitoare la viitorul continentului

Conferinta privind viitorul Europei

Parlamentul European si Comisia Europeana a lansat luni primul sondaj Eurobarometru realizat vreodata in comun pentru cele doua institutii si arata ca marea majoritate (92%) a respondentilor din toate statele membre solicita ca vocile cetatenilor sa fie "luate mai mult in considerare in deciziile referitoare la viitorul Europei".Sondajul este publicat inainte de semnarea Declaratiei comune referitoare la Conferinta privind viitorul Europei, care isi propune sa creeze un nou forum public pentru o dezbatere deschisa, incluziva, transparenta si structurata cu cetatenii europeni cu privire la chestiunile care conteaza pentru ei si le afecteaza viata de zi cu zi.Potrivit opiniei exprimate de trei sferturi dintre europeni, Conferinta privind viitorul Europei va avea un impact pozitiv asupra democratiei in UE: 76% sunt de acord ca aceasta reprezinta un progres semnificativ pentru democratie in cadrul UE (25% "sunt total de acord" si 51% "tind sa fie de acord"), o majoritate clara sustinand acest punct de vedere in fiecare stat membru al UE.Respondentii au declarat ca ar trebui implicate activ persoane din toate categoriile sociale (51%); 47% afirma ca tinerii ar trebui sa aiba un rol important; 42% au ales guvernele nationale, iar 40%, cadrele universitare, expertii, intelectualii si oamenii de stiinta.Putin peste jumatate dintre europeni (51%) ar dori sa se implice personal, respondentii irlandezi fiind cei mai entuziasmati (81%), urmati de belgieni (64%), luxemburghezi (63%) si sloveni (63%).Desi votul la alegerile europene este considerat in mod clar (de catre 55% dintre respondenti) ca fiind cel mai eficient mod de a se asigura ca vocile lor sunt auzite de factorii de decizie de la nivelul UE, exista un sprijin foarte puternic in favoarea unui cuvant mai greu de spus al cetatenilor UE in deciziile referitoare la viitorul Europei. Dintre cei 92 % dintre respondenti care considera ca vocile cetatenilor UE ar trebui luate mai mult in considerare, 55% "sunt total de acord", iar 37% "tind sa fie de acord". Numai 6% nu sunt de acord cu aceasta afirmatie.Pe sase din zece europeni criza provocata de coronavirus i-a facut sa reflecteze asupra viitorului Uniunii Europene (19% "sunt total de acord" si 41% "tind sa fie de acord"), in timp ce 39% nu sunt de acord cu acest lucru (23% "tind sa nu fie de acord" si 16% sunt "total impotriva").Respondentii au fost rugati sa aleaga evolutiile pe care si le doresc pentru viitorul Europei: existenta unor standarde de viata comparabile (35%) si a unei solidaritati mai puternice intre statele membre (30%) sunt doua dintre evolutiile mentionate cel mai des. De asemenea, europenii acorda prioritate dezvoltarii unei politici comune in domeniul sanatatii (25%) si unor standarde educationale comparabile (22%).Europenii considera ca respectarea de catre UE a democratiei, a drepturilor omului si a statului de drept (32%) si puterea sa economica, industriala si comerciala (30%) reprezinta principalele sale atuuri. Respectarea de catre UE a democratiei, a drepturilor omului si a statului de drept este considerata atuul cel mai important (sau cel mai important atu comun) in 14 tari, iar acest punct de vedere este deosebit de important in Suedia , unde 58% dintre cetateni il considera un atu esential.Puterea economica, industriala si comerciala a UE este considerata atuul cel mai important (sau cel mai important atu comun) in noua tari, in frunte cu Finlanda (45%) si Estonia (44%).Schimbarile climatice sunt considerate in mod clar drept principala provocare globala care afecteaza viitorul UE, 45% dintre europeni considerand ca aceasta este principala provocare. Provocarile mentionate pe locurile doi si trei de un procent similar de europeni sunt terorismul (38%) si riscurile legate de sanatate (37%). Migratia fortata si stramutarea reprezinta provocarea pe care putin peste un sfert dintre europeni (27%) o considera a patra in ordinea importantei.Acest sondaj Eurobarometru special nr. 500 avand ca tema "Viitorul Europei" (EB94.1) a fost realizat intre 22 octombrie si 20 noiembrie 2020 in cele 27 de state membre ale UE si a fost comandat in comun de Comisia Europeana si de Parlamentul European. Sondajul a fost realizat prin interviuri fata in fata si, din cauza pandemiei, a fost completat cu interviuri online, unde a fost cazul. In total, au fost efectuate aproximativ 27.034 de interviuri.