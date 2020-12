Castigul colosal estimat din vanzarea vaccinului anti-Covid. Pfizer si Moderna ar urma sa incaseze 32 de miliarde de dolari

Pfizer va avea venituri de 19 miliarde de dolari din vaccin in 2021. Pfizer isi va imparti veniturile cu BioNTech, compania germana cu care a colaborat pentru dezvoltarea vaccinului.Pfizer se asteapta sa incaseze alte 9,3 miliarde de dolari in 2022 si 2023, pe masura ce lumea va continua sa se vaccineze, a estimat Morgan Stanley.Descoperirea vaccinului nu a declansat o crestere a pretului actiunilor Pfizer, deoarece producatorul de medicamente este deja o companie imensa. Actiunile Pfizer au crescut cu doar 12% in acest an, urmand castigul total de 13,5% al S&P 500.In schimb partenerul BioNTech este in plina expansiune: actiunile sale cotate in SUA au crescut cu aproape 300%, impingand evaluarea companiei germane de biotehnologie la aproape 30 de miliarde de dolari.Intre timp, vaccinul Covid-19 de la Moderna a transformat deja o companie practic necunoscuta intr-un gigant de 62 miliarde de dolari. Actiunile au crescut cu aproape 700% in acest an si Morgan Stanley estimeaza ca aproximativ jumatate din valoarea de piata a companiei este atasata vaccinului.Moderna poate sa castige 13,2 miliarde de dolari din vaccinul Covid-19 anul viitor, potrivit Goldman Sachs . Morgan Stanley a apreciat ca pretul in crestere al actiunilor Moderna arata ca investitorii se asteapta ca firma sa incaseze intre 10 si 15 miliarde de dolari din vanzarile de vaccin Covid-19 atat in 2021, cat si in 2022.Sunt sume uimitoare pentru o companie care a generat vanzari de doar 60 de milioane de dolari in 2019 si nu a autorizat niciodata un produs anterior.