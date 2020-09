Polonia se asteapta la un val de refugiati din Belarus. Presedintele Andrzej Duda spune ca tara trebuie sa fie pregatita

"Pe scurt, vorbim de un val de migranti", a afirmat el in debutul unei intalniri cu guvernul. Executivul va fi insarcinat sa verifice cat de bine pregatite sunt serviciile de securitate si agentii precum patrula de frontiera pentru un astfel de scenariu.Afirmatiile lui Duda vin la cateva zile dupa ce premierul polonez Mateusz Morawiecki a spus ca Polonia este pregatita sa primeasca cetateni belarusi care au fost supusi unor rele tratamente din partea politiei in tara lor si sa le ofere ingrijire medicala.In Belarus au loc proteste de peste trei saptamani. Presedintele Aleksandr Lukasenko sustine ca a castigat cu un rezultat covarsitor, de peste 80%, scrutinul prezidential din 9 august, dar opozitia este convinsa ca votul a fost fraudat masiv pentru ca liderul de la Minsk sa obtina inca un mandat, al saselea.Fortele de ordine ale lui Lukasenko au intervenit dur in mod repetat pentru a suprima protestele pasnice, insa manifestantii continua sa iasa in strada, spunand ca alegerile au fost castigate de fapt de Svetlana Tihanovskaia, care a intrat in cursa dupa ce sotul sau, bloggerul si activistul Serghei Tihanovski, a fost arestat cand si-a anuntat candidatura.