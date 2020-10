Agentia Europeana a Medicamentelor: Primele vaccinuri vor sosi in primavara, dar aceasta nu va fi sfarsitul pandemiei

"Este foarte dificil, aproape imposibil sa avem vaccinul pentru anul 2020. Daca totul merge bine, in primele luni ale anului 2021 am putea avea trei vaccinuri aprobate de EMA", a estimat directorul acestei agentii intr-o declaratie acordata postului de stiri Skytg24."Cred ca, daca avem noroc, multi dintre cei care vor dori sa se vaccineze o vor putea face in vara lui 2021", dupa ce cu dozele asteptate pentru primavara se va initia vaccinarea pentru categoriile de risc.Guido Rasi a atentionat insa ca "sosirea vaccinului va fi inceputul sfarsitului pandemiei, nu sfarsitul" si "numai dupa un an de cand vaccinul va fi disponibil vom vedea pandemia reducandu-se in mod semnificativ".EMA evalueaza in prezent vaccinurile experimentale dezvoltate de companiile Pfizer, AstraZeneca si Moderna pentru a grabi autorizarea lor daca testele clinice le vor dovedi eficacitatea si siguranta.Dar, seful agentiei europene a atras atentia ca, indiferent de concluziile acestor teste si analize, vor trebui evaluate si in practica, intr-o perioada de cel putin sase luni de campanie de vaccinare, raspunsul oamenilor la vaccin si durata imunitatii dobandite in urma administrarii acestuia. De asemenea, adauga el, masca si distantarea sociala vor continua sa fie necesare chiar si dupa initierea vaccinarii populatiei.Cat despre tratamentele si medicamentele pentru COVID-19, potrivit directorului EMA "exista cel putin doua sau trei medicamente ori scheme de tratament care cu siguranta sunt eficiente, precum administrarea cortizonului la momentul potrivit, nici prea devreme si nici prea tarziu, sau anticoagulantele".De asemenea, subliniaza el, "acum este foarte accesibila posibilitatea inceperii folosirii anticorpilor monoclonali", tratamentul de care a beneficiat presedintele american Donald Trump