EXCLUSIV Rednic, contract regesc la echipa lui Hagi. Ce salariu are si ce comision va incasa

Fostul dinamovist a semnat un contract cu echipa lui Hagi pe o perioada de doi ani si jumatate si are ca obiectiv calificarea in play-off.Si castigul va fi pe masura. Conform unor surse Ziare.com, Rednic va avea un salariu de 13 000 de euro lunar la FC Viitorul plus bonusuri de perfomanta.Si asta nu este tot. Antrenorul l-a convins pe Gica Hagi sa-i acorde si un procent de 10% din fiecare jucator vandut de la echipa constanteana.Totodata, Hagi i-a acordat putere deplina pentru campania de transferuri din iarna."Sunt bucuros ca am semnat cu Viitorul. Discutiile au durat foarte putin.Cand m-a sunat Gica, am spus imediat da tinand cont si de conditiile foarte bune de pregatire de aici, de lot, pentru ca Viitorul are jucatori de calitate, cu cel putin un an in Liga 1 , de ambitiile care sunt aici.Un alt motiv a fost si stabilitatea financiar", au fost primele declaratii ale lui Mircea Rednic ca antrenor la echipa dobrogeana.Hagi are toata increderea ca fostul dinamovist va reusi la FC Viitorul si va face perfomanta, chiar daca in trecut au fost multe scandaluri intre cei doi.CITESTE SI: