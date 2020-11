Salariile angajatilor de la stat vor fi anul viitor cu 45% mai mari decat cele de la privat, potrivit unei analize CNSP

Astfel, CNSP previzioneaza un salariu mediu brut de 6.836 de lei pentru angajatii de la stat in 2020 si de 7.141 lei pentru 2021.Spre deosebire, pentru mediul privat Comisia de Prognoza vede un salariu mediu brut de 4.715 lei pentru anul acesta si de 5.078 de lei in 2021, potrivit Mediafax, citat de Digi 24. In sectorul public, salariile cresc proportional cu vechimea in munca, conform gradatiilor si mecanismelor prevazute in Legea salarizarii unitare. Pentru sectorul privat, anul 2020 a fost unul penalizant.Diferenta este data, in primul rand, de sursa banilor. Salariile din mediul privat depind de performantele si situatiile financiare ale companiilor.