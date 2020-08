Schimbari importante la FC Viitorul. Un finlandez a venit la echipa lui Hagi

Nascut la Barcelona , la 15 mai 1991, Angel Martinez Ortega evolueaza ca fundas stanga sau fundas central si va fi la prima experienta in campionatul Romaniei.Produs al celor de la Espanyol Barcelona, acesta a mai evoluat in cariera pentru Espanyol Barcelona B, CD Guijuelo, Real Zaragoza sau Asteras Tripolis, formatia din Grecia fiind si ultima pentru care a jucat inainte de a semna cu FC Viitorul Constanta.Este de asemenea fost international de juniori al Spaniei.Tot de astazi, FC Viitorul Constanta are un nou antrenor cu portarii. Este vorba despre finlandezul Jarkko Tuomisto. In varsta de 44 de ani (30 august 1975), acesta s-a mai ocupat de pregatirea portarilor la HSK Helsinki, FC Honka (ambele din Finlanda), nationala U19 a Qatarului si la Independiente del Valle din Ecuador, alaturi de care a castigat Cupa Sudamericana in 2019.