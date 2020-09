Studiu: Increderea in vaccinuri ramane la un nivel scazut in Europa

"Odata cu bolile emergente precum COVID-19, este vital sa supraveghem cu regularitate starea opiniei publice pentru a identifica rapid tarile si grupurile in care increderea se erodeaza", a declarat autoarea principala a acestui studiu de o amploare inedita, Heidi Larson, profesoara la London School of Hygiene and Tropical Medicine.Acest lucru va permite identificarea "locurilor in care trebuie actionat pentru restabilirea increderii, pentru ca un maximum de oameni sa poata sa beneficieze de noi vaccinuri care vor salva vieti", a continuat ea, citata intr-un comunicat aparut in revista medicala The Lancet, care a publicat vineri acest studiu.Cercetatorii au analizat aproape 300 de anchete nationale realizate peste tot in lume intre 2015 si 2019, completandu-le cu noi elemente si cu modelare computerizata.In total, studiile au grupat raspunsurile oferite de aproape 300.000 de adulti despre "importanta, siguranta si eficienta vaccinurilor".In Europa, "increderea in siguranta vaccinurilor a crescut in mai multe tari, precum Finlanda, Franta, Italia, Irlanda si Regatul Unit al Marii Britanii", au precizat autorii cercetarii.In Franta, unde sentimentul de neincredere in vaccinuri a fost deosebit de puternic in ultimii ani, 30% dintre persoanele interogate intr-un sondaj din decembrie 2019 considerau ca vaccinurile sunt sigure, comparativ cu 22% intr-un sondaj din noiembrie 2018.In Marea Britanie, increderea in siguranta vaccinurilor a crescut de la 47% la 52% intre mai 2018 si noiembrie 2019.Mecanismul invers a fost observat in Polonia, unde rata de incredere a scazut de la 64% in noiembrie 2018 la 53% in decembrie 2019, fapt care ilustreaza "impactul crescator al unei miscari locale antivaccinare foarte bine organizate".Studiul a tintit totodata sase tari in care neincrederea in vaccinuri a crescut considerabil dupa 2015: Afganistan , Azerbaidjan, Indonezia , Nigeria, Pakistan si Serbia . Cercetatorii vad in acest fenomen "o tendinta ingrijoratoare", care s-a inradacinat in "instabilitatea politica" si in "extremismul religios".Heidi Larson a evidentiat si aspectul dezinformarii: "O scadere importanta a acoperirii vaccinale coincide adeseori cu temeri nefondate legate de siguranta vaccinurilor, ceea ce seamana dubii si neincredere".