SUA au cumparat 100 de milioane de doze suplimentare de vaccin de la Pfizer

Aceasta noua comanda ridica totalul dozelor contractate de SUA la 400 de milioane - jumatate de la Pfizer, jumatate de la Moderna -, ceea ce va permite imunizarea a 200 de milioane de persoane, aceste doua vaccinuri necesitand doua injectii la interval de o luna."Potrivit termenilor acordului, Pfizer va livra cel putin 70 de milioane de doze pana la 30 iunie 2021, restul urmand sa fie predat pana la 31 iulie cel mai tarziu", a anuntat Departamentul Apararii intr-un comunicat.Acest acord asigura guvernului american optiunea de a cumpara 400 de milioane de doze suplimentare din vaccinul Pfizer, adauga Pentagonul, in contextul in care administratia presedintelui Trump a fost acuzata ca nu valorifica oportunitatea de a-si asigura cantitati importante de vaccin.SUA spera sa imunizeze 20 de milioane de persoane in aceasta luna, dand prioritate personalului din sanatate si rezidentilor din azilurile de batrani.Duminica, un comitet de experti a decis ca urmatorii care ar trebui sa fie vaccinati sunt varstnicii de peste 75 de ani si angajatii considerati esentiali, precum profesorii, angajatii din supermarketuri si fortele de ordine, in total circa 30 de milioane de persoane."Datorita acestei noi achizitii a guvernului federal, americanii vor sti ca vom avea suficient vaccin pentru a-i imuniza pe toti cei care vor pana in iunie 2021", a spus ministrul sanatatii Alex Azar, citat in comunicat.