Transferuri curioase la Viitorul lui Hagi: Unde a fost vandut, de fapt, fiul "Regelui"?

FC Viitorul, echipa patronata si antrenata de Gica Hagi, este banuita ca a realizat mai multe transferuri curioase, jucatorii, inclusiv fiul sau, Ianis, fiind cedati unei echipe din Cipru.

"Regele" a recunoscut recent ca cel mai scump transfer din istoria clubului, cel al lui Cristi Manea, a fost realizat pe o filiera neasteptata.

Desi s-a scris inclusiv in presa engleza ca Manea a fost cumparat de Chelsea, acesta a ajuns in realitate in Cipru, la Apollon Limassol. Doar in acte, pentru ca jucatorul evolueaza sub forma de imprumut in Belgia, la Mouscron.

Acum, cei de la ProSport scriu ca si Ianis Hagi ar fi fost cedat de Viitorul in conditii similare, desi si despre el ca a fost achizitionat de Fiorentina.

Concret, sursa citata a descoperit ca Viitorul si Fiorentina nu au confirmat oficial mutarea, desi Ianis a fost vandut in vara anului trecut.

Mai mult, gruparea toscana nu a inregistrat transferul lui Ianis Hagi la Liga Profesionista din Italia, pas obligatoriu pentru toate achizitiile.

In aceste conditii, este greu de crezut ca fiul "Regelui" a fost cedat la formatia peninsulara.

Cum anunturile oficiale lipsesc, nu ar fi exclus ca si Ianis sa ia drumul Ciprului, cel putin in acte, urmand ca apoi sa fie imprumutat la o alta formatie.

2,5 milioane de euro a incasat Viitorul din transferul lui Cristi Manea la Apollon Limassol si un milion de euro din cedarea lui Ianis Hagi la o formatie inca necunoscuta.

