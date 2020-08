Vaccinarile impotriva COVID-19 ar putea fi lansate in Germania la inceputul anului 2021

Companii farmaceutice din intreaga lume efectueaza studii clinice avansate, fiecare cu zeci de mii de participanti, iar unele dintre ele se asteapta sa afle pana la sfarsitul anului daca vaccinurile lor impotriva COVID-19 sunt eficiente si sigure.Klaus Cichutek, seful Institutului Paul Ehrlich (PEI) din Germania, a declarat pentru grupul de presa Funke ca datele din faza I si II de testare au aratat ca unele vaccinuri au declansat un raspuns imun impotriva coronavirusului."Daca datele din faza III de testare demonstreaza ca vaccinurile sunt eficiente si sigure, primele vaccinuri ar putea fi aprobate la inceputul anului, eventual cu conditii incluse", a declarat el."Pe baza asigurarilor producatorilor, primele doze pentru persoanele din Germania vor fi disponibile la acel moment, in concordanta cu prioritatile stabilite de Comitetul permanent pentru vaccinare", a declarat Cichutek, referindu-se la grupul care formuleaza recomandari pentru utilizarea vaccinurilor autorizate in Germania.Peste 22 de milioane de persoane au fost infectate cu noul coronavirus la nivel mondial, dupa aparitia epidemiei in China la sfarsitul anului trecut. COVID-19 a provocat aproape 800.000 de decese la nivel global.Mai multe companii farmaceutice, intre care Moderna, AstraZeneca si Pfizer, afirma ca se asteapta sa produca fiecare peste un miliard de doze de vaccin anul viitor.Firma germana de biotehnologie CureVac nu a exclus un proces rapid de aprobare pentru potentialul sau vaccin si se asteapta ca acesta sa ajunga pe piata pana la jumatatea anului 2021.