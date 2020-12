Ce efect ar avea marirea drastica a amenzilor de circulatie. "Daca pun niste restrictii nu o sa-i mai voteze lumea"

Marirea amenzilor de circulatie, amanata in ultimii trei ani

Victimele accidentelor rutiere uitate tocmai in anul COVID

Romania, an de an pe primul loc in UE la decese pe sosele

Cu cat vor creste amenzile de circulatie

Aceiasi experti subliniaza ca in ultimii ani politicienii au fost mai degraba interesati de masuri populiste, precum plafonarea cuantumului amenzilor de circulatie, preferand sa "numere voturi si nu victime "."O astfel de majorare a cuantumului amenzilor are un efect de reducere imediata. Cel putin pe termen scurt, soferii vor fi mai precauti sa nu depaseasca viteza, sa nu incalce regulile. E clar ca aceasta masura este in regula. Problema este ca ne trebuie un program national gandit, subliniat si urmarit firul. Din pacate, nu se face asta in Romania. Din pacate, politicienii gandesc intr-un anumit fel, Politia Rutiera, care este singura institutie care face ceva in directia asta, este in continuu stresata si apasata - cand face cate ceva imediat apar reactii critice, cand se duc sefii catre sefii mai mari si ajung la politicianul mare li se spune "hai, ma, lasa-ma cu prostiile, ce nu s-a murit si pana acuma?". Replica pe care am auzit-o si care m-a afectat a fost cand un politician i-a spus unuia care s-a dus cu niste propuneri "ma, stiti ceva, voi numarati mortii, noi numaram voturile". Adica, daca pun niste restrictii nu o sa-i mai voteze lumea.Atunci cand sunt noi la putere nu marim amenzile sau facem orice, inghetam plafonul doar pentru a nu pierde la capitolul imagine. Corelarea cuantumului amenzilor de circulatie cu salariul minim a fost un pas bun, pentru ca decidentii politici sa nu mai ignore marirea amenzilor cand vor ei, ci sunt puncte de amenda raportate la un procent din salariul minim pe economie. Se mareste salariul, se mareste si amenda. Daca poporul vrea salarii mai mari, atunci odata cu salariul trebuie sa creasca si amenzile. Insa, in ultimii ani, tot avem genul acesta de masuri populiste prin care, desi salariile au crescut, valoarea punctelor de amenda a fost inghetata.Care e logica aici, adica "mai muriti cativa pe strada", cam asta s-a spus. Dar nu conteaza pentru ca noi numaram mortii, iar ei numara voturile. Replica asta a politicianului spune multe. Un politician bun trebuie sa fie un om cu viziune, sa nu actioneze miop doar dupa voturile de azi, si sa-si asume solutii la aceasta problema", este de parere fostul campion de raliuri Titi Aur, in prezent directorul unei scoli de condus preventiv.In fapt, corelarea punctului de amenda cu 10% din salariul minim brut pe economie a fost stabilita din anul 2002. Aceasta noua metoda de calcul a dus la o actualizare an de an a amenzilor de circulatie, insa in anii 2018 si 2019 aceste amenzi nu au mai crescut dupa ce Guvernul a venit cu legi prin care punctul de amenda a fost inghetat la nivelul anului 2017, adica 145 de lei/punct de amenda. Pentru anul 2020 valoarea salariului minim brut pe economie a fost stabilita la 2.230 de lei, ceea ce ar insemna ca punctul de amenda ar fi trebuit sa fie 223 de lei, adica cu aproape 50% mai mult. In fapt, intre 1 si 8 ianuarie 2020 aceasta corelare a intrat in vigoare, pana cand Guvernul Orban a emis o noua ordonanta de urgenta prin care valoarea punctului de amenda era inghetara la 145 de lei."Nici macar nu vorbim de o majorare a amenzilor, ci vorbim efectiv despre mecanismul care a fost gandit la un anumit moment de legiuitor ca valoarea amenzilor sa nu mai reprezinte un act de vointa politica - cresterea, scaderea lor, si asa mai departe - ci sa se raporteze la un mecanism automat raportat la salariul minim pe economie si care sa produca efectele pecuniare scontate. Din pacate, masurile de suspendare de aplicare a acestui mecanism au fost mai degraba unele populiste, adica exact ceea ce s-a incercat sa se evite. Un alt obiectiv al acestei masuri a fost acela ca s-a dorit ca efectele pecuniare ale amenzilor sa fie intr-adevar reale si obiective. Pentru ca daca aplicam amenda din trecut, care era de 30 de lei pentru nepurtarea centurii, evident ca la aceasta suma nu aveai cum sa ai pretentia ca un cetatean sa respecte aceasta regula chiar si dupa ce ar fi primit o amenda. Ori in conditiile in care ne raportam la un procent din salariul minim pe economie, deja lucrurile se schimba pentru ca, chiar daca salariile cresc, efectul amenzii va ramane acelasi. Acesta era scopul", a declarat Cozmin Andreica, liderul Sindicatului EuroPol.In opinia acestuia pastrarea unui mecanism obiectiv, corelat cu salariile populatiei, reprezinta un lucru pe care decidentii politici ar trebui sa-l respecte."Daca amenda este prea mica nu va exista o tendinta de corectare din partea contravenientului. Daca acest mecanism a fost gandit asa, cred ca trebuia sa fie si respectat. Daca amenzile ar fi prea mari atunci ar fi putut interveni asupra procentului. Altfel, cred ca mult mai eficiente ar fi fost un sistem, ce functioneaza in Elvetia si in unele tari nordice, unde cuantumul amenzilor este corelat cu starea sociala a contravenientului. Pentru un milionar, o amenda de 100 de euro pentru nepurtarea centurii nu inseamna nimic. De aceea in Elvetia, de exemplu, amenda se aplica ca procent din venitul realizat in cursul anului precedent. Acolo o amenda pentru centura poate sa ajunga si la 30.000 de euro. Principiul este ca toata lumea sa resimta efectul legii in acelasi fel."Expertii din domeniu subliniaza ca tocmai in acest an, in care toata economia globala a fost suspendata si unde mesajul a fost ca fiecare viata trebuie protejata, victimele accidentelor rutiere sunt cele care au ajuns sa fie ignorate."Daca tot suntem intr-un an in care am inteles de fapt, si tot mesajul transmis a fost "puneti pret pe viata" - ajungem in sfarsit sa constientizam cam ce consecinte si ce costuri are pierderea unei vieti in orice mod. Lucrurile sunt cu atat mai grave cu cat la accidentele rutiere vorbim de prima cauza a mortalitatii in randul tinerilor de pana in 25 de ani. Nici macar COVID-ul, care a blocat o lume intreaga, nu face victime asa usor la cei cu aceste varste tinere.Din pacate, se pare ca nu ne-a sensibilizat actualul context la faptul ca am putea face ceva, sa marim numarul de masini ale Politiei Rutiere, numarul de radare, cuantumul amenzilor - si orice ce ar putea sa descurajeze aceste acte de agresiune in trafic . Pana la urma, viteza excesiva este un act de manifestare a unei agresivitati fata de ceilalti. Daca avem o regula si o incalcam inseamna ca avem o componenta anti-sociala prin care vrem sa fentam regulile pentru ca ne consideram mai importanti, mai grabiti, sau ca se justifica data fiind pozitia noastra sociala - sau orice alte rationalizari isi ofera conducatorul auto care nu respecta regulile", a declarat psihologul Ionel Simionca, vicepresedintele asociatie Psiho TrafiQ, specializata in siguranta traficului rutier.In opinia acestuia efectele maririi cuantumului amenzilor de circulatie se vor vedea in timp, in masura in care persoanele care incalca in mod regulat aceste reguli vor resimti aceste amenzi majorate. "Marirea amenzilor, ca orice masura, ii va trebui destul de mult timp sa devina eficienta. Cred totusi in eficienta ei atunci cand se va impune in mentalul nostru colectiv. Ca orice alta masura din anul asta, precum purtatul mastii, va fi nevoie de un timp pana la internalizarea ei. Pana la urma putini dintre cei care incalca in mod constant regulile de circulatie isi pun problema rational cum ca amenda este mai mare si ca ii va fi mult mai greu s-o plateasca. Cred ca va trebui sa treaca poate un an ca sa putem vedea efectele ei in diminuarea numarului de accidente si incalcari ale regulilor", a mai precizat acesta.In fiecare an, aproape 2.000 de romani isi pierd viata in accidentele rutiere produse pe soselele patriei, alti 8.000 sunt raniti grav, adica necesita cel putin 60 de zile de spitalizare, si alti 28.000 sunt accidentati usor - o adevarata tragedie, cu costuri imense de ordinul miliardelor de euro pentru intreaga societate, ce se repeta an de an in indiferenta autoritatilor. Ultimele cifre Eurostat, publicate in vara acestui an si valabile pentru anul 2018, ne claseaza pe primul loc in Uniunea Europeana la decesele in trafic, cu 96 la un milion de locuitori, tara noastra depasind Bulgaria (87) si Croatia (77), fiind o rata aproape dubla fata de media europeana (52) si tripla fata de tara cea mai sigura din acest punct de vedere, Irlanda (29).Potrivit INS, in anul 2019, in Romania au avut loc 31.146 accidente de circulatie cauzatoare de vatamari corporale.In cazul in care nu se va forma un guvern, cu puteri depline, de la 1 ianuarie 2021 va creste punctul de amenda cu 100 de lei, ajungand astfel de la 145 de lei, cat este in prezent, la 223 de lei, echivalent cu 10% din salariul minim pe economie brut. De exemplu, daca un sofer a consumat alcool , amenda va fi de 4.430 de lei, in loc de 2.900 de lei.Astfel, pentru clasa I de sanctiuni (2 sau 3 puncte-amenda), soferii vor avea de platit amenda de 446 sau 669 lei (acum, amenda e de 290 sau 435 lei); pentru clasa a II-a de sanctiuni (4 sau 5 puncte-amenda), soferii vor avea de platit amenda de 892 sau 1.115 lei (acum, amenda e de 580 sau 725 lei); pentru clasa a III-a de sanctiuni (de la 6 la 8 puncte-amenda), soferii vor avea de platit amenzi intre 1.338 si 1.784 lei (acum, amenzile sunt intre 870 si 1.160 lei); pentru clasa IV-a de sanctiuni (de la 9 la 20 puncte-amenda), soferii vor avea de platit amenzi intre 2.007 si 4.460 lei (acum, amenzile sunt intre 1.305 si 2.900 lei); pentru clasa a V-a de sanctiuni (de la 21 la 100 puncte-amenda), care se aplica doar firmelor, vor exista amenzi intre 4.683 si 22.300 (acum, amenzile sunt intre 3.045 si 14.500 lei).