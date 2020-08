VIDEO A fost creata super-masina viitorului. Atinge 220 km/h si poate parcurge 1.500 km cu un singur plin

Masinile cu hidrogen sunt atractive pentru cei care vor sa conduca un vehicule nepoluante. Functioneaza cu hidrogen sau etanol, care, aparent actioneaza la fel ca benzina si motorina, singurele reziduuri care rezulta in urma arderii sunt vaporii de apa.Ideea motorului cu hidrogen a aparut cu mai multe decenii in urma si a luat avant odata cu criza petrolului din secolul trecut. Un producator auto din SUA tocmai a dezvaluit un nou "supercar" alimentat cu hidrogen care poate parcurge peste 1.500 de kilometri fara sa aiba nevoie de realimentare.Modelul XP-1 de la Hyperion ajunge la 60 km/h in doar 2,2 secunde, sustine producatorul sau, atingand o viteza maxima de peste 221 km/h. Iar singurul lucru pe care il emite sunt vaporii de apa.Roadster-ul de inalta tehnologie este rezultatul a aproape 10 ani de cercetare, are tractiune integrala, iar elementele sale aerodinamice transforma aceasta masina intr-una ultra-rapida.Doar 300 de masini urmeaza sa fie fabricate pentru lansarea XP-1 care va avea loc in 2022.