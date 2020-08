VIDEO Spaniolul Ruben Alfonso de la Barrera Fernandez este noul tehnician al echipei FC Viitorul

Antrenorul a semnat, in prezenta lui Gheorghe Hagi, a presedintelui clubului - Gheorghe Popescu si a directorului sportiv - Zoltan Iasko, un contract valabil pentru urmatorii doi ani.Ruben de la Barrera Fernandez va fi ajutat in noul sau mandat de trei colaboratori, conationalii Francisco Ruiz Beltran, Pere Romeu Sunyer si Ivan Penaranda Llaurado.Nascut la 18 ianuarie 1985 la La Coruna, Ruben Alfonso de la Barrera Fernandez a fost manager al formatiei Al Ahli din Qatar in perioada decembrie 2018 - noiembrie 2019, precum si antrenor secund la Real Sociedad.Dupa semnarea contractului cu FC Viitorul Constanta, noul staff tehnic a vizitat baza sportiva a echipei dobrogene.