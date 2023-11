Viitorul nu s-a putut reuni din cauza conditiilor meteo

Lidera Ligii 1 la acest moment, Viitorul Constanta, nu a putut duminica sa se reuneasca din cauza gravelor probleme meteo care persista in tara noastra de cateva zile, in special in Dobrogea.

Astfel, nu toti jucatorii lui Hagi au putut sa ajunga la Ovidiu pentru reunire, din cauza ninsorilor din judet, antrenamentul de luni fiind anulat.

Jucatorii care vor putea ajunge vor face vizita medicala chiar luni, iar restul vor veni direct la Bucuresti, dupa cum scrie Gazeta Sporturilor.

Cel mai probabil, daca marti toata echipa va fi impreuna, se va pleca in cantonamentul din Cipru.

Acolo, Viitorul are programate 5 amicale, cu Paralimni, Ermis, Levski Sofia, Ural si Atlantas.

Cantonamentul va avea loc intre 10 si 24 ianuarie.

D.A.

