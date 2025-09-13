Alerte de vreme rea. Cod galben de vânt puternic anunțat de ANM. Când încep vijeliile și care sunt zonele unde rafalele vor atinge 100 km pe oră

Autor: Adrian Zia
Sambata, 13 Septembrie 2025, ora 10:44
907 citiri
Alerte de vreme rea. Cod galben de vânt puternic anunțat de ANM. Când încep vijeliile și care sunt zonele unde rafalele vor atinge 100 km pe oră
Vânt puternic FOTO Pixabay

ANM a emis două alerte de cod galben de intensificări ale vântului, valabile în mai multe județe până duminică seară, 14 septembrie, la ora 20:00.

Prima alertă de vânt este valabilă în intervalul 13 septembrie, ora 20:00 – 14 septembrie, ora 8:00. Astfel, din seara zilei de sâmbătă, în județul Caraș-Severin, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 80-90 km/h.

Apoi, începând de duminică dimineață, 14 septembrie, intră în vigoare un alt cod galben de vânt, valabil până seara, la ora 20:00.

Vizate de codul galben de vânt sunt județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț.

La fel va fi și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, unde vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 90-100 km/h.

