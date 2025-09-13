Alerte de vreme rea. Cod galben de vânt puternic anunțat de ANM. Când încep vijeliile și care sunt zonele unde rafalele vor atinge 100 km pe oră

ANM a emis două alerte de cod galben de intensificări ale vântului, valabile în mai multe județe până duminică seară, 14 septembrie, la ora 20:00.

Prima alertă de vânt este valabilă în intervalul 13 septembrie, ora 20:00 – 14 septembrie, ora 8:00. Astfel, din seara zilei de sâmbătă, în județul Caraș-Severin, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 80-90 km/h.

Apoi, începând de duminică dimineață, 14 septembrie, intră în vigoare un alt cod galben de vânt, valabil până seara, la ora 20:00.

Vizate de codul galben de vânt sunt județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț.

La fel va fi și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, unde vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 90-100 km/h.

