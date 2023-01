Nașul lui Putin nu a crezut până în ultima clipă că va fi eliberat de ucraineni. Cum a decurs operațiunea specială care a implicat Turcia

Fostul deputat ucrainean Viktor Medvedciuk, un apropiat al lui Vladimir Putin, acuzat de trădare, a spus că până în ultimul moment nu a crezut că schimbul lui, ac prizonier, va avea loc, scrie canalului rus de propagandă RT.

Potrivit lui Medvedciuk, pe 21 septembrie, a fost dus în Polonia cu avionul, însoțit de reprezentanți ai Direcției Principale de Informații din Ministerul Apărării și Serviciului de Securitate al Ucrainei.

„Am fost în avion 12-14 ore. Am văzut că negocierile se desfășoară, reprezentanții Serviciului Securității Statului și SBU duceau în permanență un fel de negocieri. Și am înțeles că nu totul merge bine, cel puțin conform cuvintelor lor, dacă va fi sigur acest schimb”, a spus Medvedciuk.

Ulterior, fostul deputat a fost dus la Ankara, capitala Turciei, unde a văzut un avion rusesc și a realizat că schimbul va avea loc.

„După cum s-a dovedit mai târziu, aceste îndoieli au fost în zadar. Am înțeles clar că acest schimb va avea loc atunci când am fost transportat din Polonia la Ankara, unde am coborât și am văzut un avion rusesc. Am înțeles că acest schimb va avea loc", a adăugat Medvedciuk.

Ads

Schimbul lui Viktor Medvedciuk

La 21 septembrie, Ucraina și Rusia au făcut schimb de prizonieri, printre aceștia s-au numărat apărătorii uzinei din Mariupol „Azovstal”. Partea ucraineană a primit 215 persoane. Partea rusă a primit în schimb 56 de persoane, dintre care cinci militanți din Donețk și Lugansk, precum și Viktor Medvedciuk.

A doua zi, 22 septembrie, fostul șef adjunct al Biroului președintelui Ucrainei, Kiril Timoșenko, a explicat că Kremlinul a fost de acord cu schimbul de luptători ucraineni cu Medvedciuk, deoarece acest politician este important pentru Federația Rusă.

În același timp, Serviciul de Securitate al Ucrainei a declarat că eliberarea lui Medvedciuk nu va opri examinarea cauzelor împotriva lui în instanță, în special cele legate de trădare.

Ads