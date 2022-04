Garda de corp a oligarhului Viktor Medvedciuk, nașul și omul de încredere a lui Putin în Ucraina, a vorbit despre încercarea șefului său de a evada pe 23 februarie, în ajunul invaziei trupelor Federației Ruse.

Întreaga operațiune a fost desfășurată noaptea târziu și a fost organizată de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei sub instrucțiunile Kremlinului.

Pe site-ul SBU (principalul serviciu de informații ucrainean) a fost publicat un videoclip de la interogatoriul gărzii de corp . După ce Medvedciuk a reușit să scape de arestul la domiciliu, a fost transferat într-o casă privată presupus închiriată de un cuplu căsătorit din Italia.

„Viktor Vladimirovici a vorbit cu soția sa, am auzit cuvintele „FSB” și că se va pregăti o evadare de la această adresă și am presupus că va fi în curând. Medvedciuk m-a abordat și mi-a spus că armata va veni după el în 20 de minute. Peste 20-25 de minute, s-a auzit soneria și la poartă am văzut un bărbat în haine negre și o geantă galbenă”, a spus bărbatul.

El a mai adăugat că din conversațiile oligarhului fugar reiese că evadarea a fost pregătită din ordinul lui Putin. Medvedciuk s-a schimbat într-o uniformă militară ucraineană în 10 minute, a mulțumit tuturor celor prezenți pentru ajutor și s-a topit în întuneric spre Transnistria.

Evadarea lui Medvedciuk prin Transnistria era pregătite de FSB și de aici prietenul lui Putin urma să fie dus la Moscova.