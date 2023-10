Orban testează răbdarea liderilor UE: ”Cine susține migrația susține terorismul”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anunțar joi, 26 octombrie, la sosirea la summitul Consiliului European de la Bruxelles, că respinge actualele planuri bugetare ale UE, relatează The Guardian.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunțase că va propune o revizuire a bugetului pentru ca UE să poată finanţa cele trei mari provocări cu care se confruntă: războaiele din Ucraina şi Israel şi creşterea migraţiei.

”Nu vrem să dăm bani pentru migranţi”, a spus Orban, criticând totodată forma actuală a propunerilor de ajutor pentru Ucraina. Premierul Ungariei a adăugat că speră ”cu adevărat” că liderii vor vedea o legătură între atacurile teroriste şi migraţie. ”Cine susţine migraţia susţine şi terorismul”, a afirmat el.

Liderul populist al Ungariei testează de mult timp răbdarea liderilor UE, întârziind aderarea Suediei la NATO, blocând sprijinul pentru Ucraina şi protestând faţă de noile reglementări privind migraţia, menţionează The Guardian. Dar decizia sa de a se întâlni şi de a da mâna cu Vladimir Putin ar putea fi picătura care a umplut paharul, comentează cotidianul britanic.

Ads

Înaintea summitului, premierul estonian Kaja Kallas a declarat reporterilor la Bruxelles: ”Devine o problemă pe care trebuie să o abordăm. Am avut opinii diferite până acum, dar am reuşit să ne păstrăm unitatea, dar devine din ce în ce mai dificil în ceea ce priveşte Ungaria”, a spus ea. ”Suntem Uniunea Europeană, avem reguli, aşa luăm decizii. Nu avem cu adevărat un instrument puternic pentru a aborda (ceea ce face Ungaria)”, a adăugat oficialul eston. Ea s-a declarat surprinsă de faptul că Ungaria continuă să aibă opinii contrare celor ale majorităţii statelor membre. ”Ungaria are nevoie de UE”, a punctat ea. Tocmai de aceea, premierul Estoniei nu crede că Ungaria va bloca mult timp aderarea Suediei la NATO. ”Cred că atunci când Turcia va merge (în această direcţie), probabil că vom găsi calea şi cu Ungaria”, a spus Kaja Kallas.

Tot joi, Viktor Orban a apărat ”strategia” Ungariei de păstra relații cu Rusia.

Ads