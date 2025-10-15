Premierul Ungariei e acuzat de implicare într-un atac cibernetic asupra unui înalt oficial străin: "Orban disprețuiește democrația și statul de drept"

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 16:39
429 citiri
Premierul Ungariei e acuzat de implicare într-un atac cibernetic asupra unui înalt oficial străin: "Orban disprețuiește democrația și statul de drept"
Premierul Ungariei, Viktor Orban - FOTO Facebook/Viktor Orban

Un europarlamentar german a intentat o acțiune în justiție împotriva premierului ungar Viktor Orban pentru un presupus atac cibernetic, relatează miercuri, 15 octombrie, dpa.

Daniel Freund a declarat miercuri că a depus o plângere penală împotriva lui Orban cu sprijinul Societății pentru Drepturi Civile (GFF), o organizație non-profit pentru drepturile omului cu sediul la Berlin.

Plângerea a fost depusă la Parchetul din Krefeld, în vestul Germaniei.

Freund, membru al Parlamentului European din partea Verzilor din Germania, a declarat că hackeri au încercat fără succes să instaleze programe spyware pe dispozitivele sale electronice anul trecut.

Atacul ar fi fost organizat folosind software de la furnizorul Candiru, care este utilizat și de autoritățile ungare.

Se pare că Freund a primit un e-mail de tip phishing (cu un mesaj înșelător), în care tot ce era nevoie pentru a instala software-ul era să acceseze link-ul fals.

''Potrivit experților IT ai Parlamentului European, guvernul ungar s-ar putea afla în spatele atacului cibernetic care m-a vizat'', a spus Freund.

''Orban disprețuiește democrația și statul de drept'', a adăugat el. ''Dacă suspiciunea se confirmă, ar fi un atac scandalos la adresa Parlamentului European'', a mai spus el.

Nimeni din Europa nu ar trebui să se teamă că este monitorizat pentru că apără valorile democratice, a adăugat Freund.

Eurodeputatul german este un adversar deschis al șefului guvenului de la Budapesta, criticând corupția din Ungaria.

Potrivit lui Freund și GFF, scopul plângerii penale este de a clarifica și preveni atacurile de tip spyware.

''Acestea încalcă masiv confidențialitatea celor afectați. De asemenea, încalcă legea IT și secretul telecomunicațiilor'', a mai spus el.

