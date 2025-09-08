Ucraina, divizată în trei, UE dispare în 7 ani. Anunțul sumbru făcut de premierul ungar Viktor Orbán

Autor: Adrian Zia
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 16:47
924 citiri
Ucraina, divizată în trei, UE dispare în 7 ani. Anunțul sumbru făcut de premierul ungar Viktor Orbán
Premierul Ungariei, Viktor Orban FOTO Hepta

Viktor Orban, premierul Ungariei, a vorbit duminică, 7 septembrie, despre „divizarea” Ucrainei în trei. El a spus că „soarta Ucrainei pare a fi pecetluită, divizarea țării a început deja”.

„Soarta Ucrainei pare a fi pecetluită, divizarea țării a început deja. Există deja o zonă rusească, dezbaterea de astăzi se referă doar la câte regiuni care ar trebui să fie incluse,” a spus premierul ungar, potrivit antena3.ro.

Conform premierului ungar, Ucraina va fi divizată în trei părți: o zonă rusească, o zonă demilitarizată și o zonă vestică.

Orban a comentat și situația Uniunii Europene, despre care a spus că a intrat, în prezent, „într-o stare de dezintegrare” și, dacă aceasta va continua, blocul comunitar ar putea să nu mai existe peste 7 ani. „Acesta va fi ultimul buget al Uniunii dacă nu va exista o schimbare radicală”, a afirmat Orban.

Liderul guvernului de la Budapesta a atras atenția că singura soluție de ieșire din criză este o reorganizare profundă a UE, subliniind faptul că este nevoie de un model de „Europă circulară”, în care statele membre s-ar putea conecta între ele la diferite niveluri.

Primul cerc, cel mai exterior, ar include acele țări care doresc să coopereze doar în două domenii: securitatea militară și securitatea energetică. Printre acestea se numără Turcia, Regatul Unit și chiar Ucraina, scrie sursa citată.

Al doilea cerc, potrivit lui Orban, ar fi piața comună. Zona ar include statele care, pe lângă securitate, vor să participe și la cooperarea economică, similară cu actuala piață internă a UE.

Cercul al treilea ar trebui să fie legat de moneda comună, adică de zona euro. Aici, politica monetară comună va fi însoțită de un buget comun, care ar oferi stabilitate statelor membre.

Următorul cerc, al patrulea și ultimul, ar fi uniunea politică, unde nu doar cooperarea economică, ci și principiile și valorile politice comune ar fi obligatorii. Aceasta ar include reglementări comune legate de migrație, statul de drept sau problemele sociale și aplicabilitatea acestora.

Efectul schimbării deciziei SUA de a livra armament Ucrainei. Ce s-a întâmplat după ce Trump a anunțat că țările europene vor plăti pentru arme
Efectul schimbării deciziei SUA de a livra armament Ucrainei. Ce s-a întâmplat după ce Trump a anunțat că țările europene vor plăti pentru arme
Europenii devin principalul finanțator al Ucrainei, înaintea Statelor Unite. Este o schimbare care trebuie pusă în paralel cu noua politică americană de a vinde arme Ucrainei în loc să le...
Frica față de UE, arma principală a manipulării online în Republica Moldova înainte de alegeri ANALIZĂ FACT
Frica față de UE, arma principală a manipulării online în Republica Moldova înainte de alegeri ANALIZĂ FACT
Republica Moldova se confruntă cu o invazie de conținut manipulator pe rețelele sociale, unde mesajul central este frica - față de Uniunea Europeană, de război, de integrarea europeană și...
#Viktor Orban premier ungaria, #Ucraina, #Uniunea Europeana , #Ungaria
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
OUT de la nationala! L-au dat afara dupa 0-5 in preliminariile Cupei Mondiale 2026
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
"Romania nu e unde arata INS". Andrei Caramitru acuza ca statul amana intentionat trecerea la noile carti electronice de identitate

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Noi lucrări la sistemul de termoficare: 600 de blocuri rămân fără apă caldă. Ce zone vor fi afectate
  2. Fantezie sau credință? Conținutul biblic generat de inteligență artificială stârnește controverse
  3. S-a câștigat premiul cel mare la Loto 5 din 40. Suma pe care norocosul o va ridica de la Loteria Română. Unde s-a jucat biletul
  4. Anchetă în Germania: fostul comandant al armatei ucrainene, menționat în legătură cu exploziile de la Nord Stream
  5. Ucraina, divizată în trei, UE dispare în 7 ani. Anunțul sumbru făcut de premierul ungar Viktor Orbán
  6. Profesorii iau în calcul greva generală. A doua zi din noul an școlar ar putea începe cu “boicotarea activității didactice”
  7. Atac violent la Brașov: un bărbat i-a tăiat mâinile rivalului său cu drujba. În ce stare se află victima în acest moment
  8. Mesajul lui Donald Trump despre Republica Moldova. “Este esențială pentru securitatea regională”
  9. Bumerang economic. Prăbușirea pieței auto din Rusia lovește în industria chineză
  10. Medvedev amenință: „Finlandezii trebuie să înțeleagă că opoziția față de Rusia poate duce la dispariția statalității lor”