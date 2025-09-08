Ucraina, divizată în trei, UE dispare în 7 ani. Anunțul sumbru făcut de premierul ungar Viktor Orbán

Viktor Orban, premierul Ungariei, a vorbit duminică, 7 septembrie, despre „divizarea” Ucrainei în trei. El a spus că „soarta Ucrainei pare a fi pecetluită, divizarea țării a început deja”.

„Soarta Ucrainei pare a fi pecetluită, divizarea țării a început deja. Există deja o zonă rusească, dezbaterea de astăzi se referă doar la câte regiuni care ar trebui să fie incluse,” a spus premierul ungar, potrivit antena3.ro.

Conform premierului ungar, Ucraina va fi divizată în trei părți: o zonă rusească, o zonă demilitarizată și o zonă vestică.

Orban a comentat și situația Uniunii Europene, despre care a spus că a intrat, în prezent, „într-o stare de dezintegrare” și, dacă aceasta va continua, blocul comunitar ar putea să nu mai existe peste 7 ani. „Acesta va fi ultimul buget al Uniunii dacă nu va exista o schimbare radicală”, a afirmat Orban.

Liderul guvernului de la Budapesta a atras atenția că singura soluție de ieșire din criză este o reorganizare profundă a UE, subliniind faptul că este nevoie de un model de „Europă circulară”, în care statele membre s-ar putea conecta între ele la diferite niveluri.

Primul cerc, cel mai exterior, ar include acele țări care doresc să coopereze doar în două domenii: securitatea militară și securitatea energetică. Printre acestea se numără Turcia, Regatul Unit și chiar Ucraina, scrie sursa citată.

Al doilea cerc, potrivit lui Orban, ar fi piața comună. Zona ar include statele care, pe lângă securitate, vor să participe și la cooperarea economică, similară cu actuala piață internă a UE.

Cercul al treilea ar trebui să fie legat de moneda comună, adică de zona euro. Aici, politica monetară comună va fi însoțită de un buget comun, care ar oferi stabilitate statelor membre.

Următorul cerc, al patrulea și ultimul, ar fi uniunea politică, unde nu doar cooperarea economică, ci și principiile și valorile politice comune ar fi obligatorii. Aceasta ar include reglementări comune legate de migrație, statul de drept sau problemele sociale și aplicabilitatea acestora.

Ads