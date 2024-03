Orban acuză Bruxellesul că este ”prins într-o spirală a războiului”. „Lipsește calmul” VIDEO

Prim-ministrul ungar Viktor Orban, a afirmat vineri, 22 martie, într-un interviu la postul public de radio, că Bruxellesul este prins într-o spirală a războiului care conduce într-o direcţie din ce în ce mai gravă, transmite MTI.

Viktor Orban afirmă că Bruxellesul duce propriul război împotriva Rusiei.

„Există o atmosferă de război, o retorică de război şi o logică de război la Bruxelles”, a spus Orban, prezent la summitul UE.

Lideri UE vorbesc ca şi cum ar duce propriul război împotriva Rusiei, „spre deosebire de noi, care, deşi nu suntem indiferenţi faţă de tragedia umană, nu suntem parte în război”, a adăugat el.

Prim-ministru ungar a mai spus că este nevoie de „distanţă”, însă „calmul” lipseşte la Bruxelles.

National conservative, sovereignist and Christian forces are on the rise all across Europe.

We don’t represent #progressive ideas, we represent the people.

We are the worst nightmare of the #Brussels bureaucrats.

Ads

We will win the #EuropeanElections this June and we will… pic.twitter.com/ixYRMKQiHN