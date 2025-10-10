Viktor Orban acuză serviciile ucrainene că ascultă telefoanele maghiarilor. Premierul ungar se teme că Ursula von der Leyen și Zelenski lucrează împreună cu liderul opoziției

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a acuzat public serviciile secrete ucrainene că se amestecă în treburile interne ale Ungariei şi că susţin opoziţia politică de la Budapesta, avertizând totodată cetăţenii maghiari că ar putea fi supravegheați prin intermediul dispozitivelor mobile.

Liderul de la Budapesta a afirmat, în traducere, că „serviciile de informaţii ucrainene nu doar urmăresc Ungaria, ele au pătruns în partidul pro-ucrainean «Tisza». S-au infiltrat în viaţa publică şi în politică, acordând aliaţilor lor sprijin tehnologic pentru a îi ajuta să ajungă la putere. Obişnuiam să spunem «Rușii sunt deja în cămară». Acum trebuie să spunem: «Ucrainenii sunt deja în smartphone-urile voastre». Noi nu vom permite asta!”

Orbán a repetat ideea că Ucraina, împreună cu liderii Uniunii Europene, urmăresc schimbarea puterii în Ungaria şi sprijinirea Opoziţiei în perspectiva alegerilor parlamentare din 2026. Potrivit premierului, Kievul ar folosi activ serviciile speciale pentru a stabili contacte cu partidele de opoziţie, iar deja au apărut informaţii în unele publicații despre implicarea unui programator ucrainean în dezvoltarea unei aplicaţii mobile pentru partidul Tisza.

În paralel cu acuzaţiile la adresa Ucrainei, Viktor Orbán şi-a exprimat vineri, la Cluj-Napoca, dorinţa ca relaţiile economice dintre Ungaria şi România să se dezvolte: „Interesul nostru, al maghiarilor, este ca economia României să prospere”, a spus el în emisiunea Bună dimineaţa, Ungaria! citată de postul public maghiar. „Noi, maghiarii, vrem să trăim în pace şi cooperare cu vecinii noştri”, a adăugat premierul, justificând astfel vizita şi prezenţa la congresul UDMR.

Ads

Orbán a apreciat că România are un lider care gândeşte similar pe dimensiunea stabilităţii economice şi a menţionat în mod expres numele prim-ministrului Ilie Bolojan: în formularea sa, „dacă există un om care, pe baza activităţii de până acum – în decursul căreia a dovedit că este un lider foarte bun – are şansa de a «îndrepta această claie de fân clădită cam strâmb», acelea este Ilie Bolojan”.

Premierul maghiar a mai acuzat Partidul Tisza că ar urma directivele Bruxelles-ului şi ar susţine majorări de impozite, bani care ar fi, în opinia sa, direcţionaţi către Ucraina: „Întrucât Partidul Tisza nu este la guvernare şi, conform speranţelor partidelor de guvernământ, nici nu va fi; nu poate lua banii maghiarilor – nu poate nici acum, dar nu va putea nici în viitor”, a spus Orbán. El a avertizat că, în următoarele săptămâni, Bruxelles-ul va intensifica presiunile ca Ungaria să susţină aderarea Ucrainei la UE şi creşterea ajutorului financiar pentru Kiev.

Referindu-se la scopurile pe care le atribuie Uniunii Europene şi Ucrainei, Viktor Orbán a afirmat că obiectivul ar fi „de a înlocui guvernul de coloratură naţională cu un guvern favorabil Bruxelles-ului şi Ucrainei”, iar partidul Tisza ar fi, în viziunea sa, „proiectul Bruxelles-ului”.

Ads