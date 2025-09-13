Președintele comunității maghiare din Kiev, Tibor Tompa, a declarat la postul News. LIVE și citat de dialog.ua, că premierul ungar Viktor Orban și-ar putea spori influența în zona Transcarpatia, iar, pe termen lung, ar urmări anexarea regiunii.

„Trebuie să fim pregătiți. Transcarpatia trebuie să fie mult mai orientată către publicul ucrainean, în special în plan informațional”, a afirmat Tibor Tompa.

Acesta consideră educația drept un domeniu esențial care poate limita influența Ungariei și poate menține regiunea în câmpul cultural și informațional ucrainean.

În opinia lui Tompa, opțiunea unei confiscări forțate este exclusă: armata maghiară are aproximativ 30 de mii de soldați, ceea ce nu îi permite să desfășoare operațiuni la scară larg.

Nu mai e un secret pentru nimeni că declarațiile și acțiunile politice ale premierului Orban se aliniază tot mai mult intereselor Moscovei, ceea ce amplifică tensiunile dintre Ucraina și statele Uniunii Europene. Iar în acest context Transcarpatia ar deveni o zonă prioritară de interes pentru Budapesta, crede Tibor Tompa.

Ucraina, potrivit conducerii comunității maghiare, ar trebui să consolideze stabilitatea internă a regiunii și să reziste încercărilor vecinilor „neprietenoși” de a folosi factorul etnic în jocurile lor politice.

Regiunea Transcarpatia a fost cedată de Ungaria Cehoslovaciei după Tratatul de la Trianon (1920), iar odată cu anexarea Austriei la Germania din 1938 și Acordurile de la Viena, Budapesta a reușit să reanexeze pentru scurt timp regiunea, dar după invazia sovietică din 1944 a fost încorporată Ucrainei, arată specialiști ai Institutului pentru Analiza Relațiilor Internaționale.

