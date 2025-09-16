Conflict fără precedent între Suedia și Ungaria. Viktor Orban acuzat că lansează "mincini scandaloase"

Premierul suedez Ulf Kristersson l-a acuzat pe Viktor Orban că lansează „minciuni scandaloase”, după ce liderul maghiar a afirmat că Suedia „se prăbușește” din cauza bandelor criminale. Disputa aprinde din nou tensiunile dintre Stockholm și Budapesta, pe fondul criticilor repetate la adresa guvernului ungar privind statul de drept și imigrația.

Viktor Orban, un naționalist eurosceptic care se confruntă cu ceea ce ar putea fi alegeri dificile în 2026, încearcă periodic să-și mobilizeze susținătorii, prezentând declinul moral din alte țări occidentale și punând aceste țări în contrast cu Ungaria.

„Abandonarea valorilor tradiționale, neglijarea bunului-simț și guvernarea slabă au dus la înrădăcinarea barbariei în patria uneia dintre cele mai mari națiuni ale Europei”, a scris Orban luni dimineață pe X.

Într-un videoclip care însoțește postarea, liderul maghiar a declarat că peste 280 de fete minore au fost arestate în Suedia pentru crimă.

Replica Suediei

Suedia a recunoscut că are o problemă cu violența bandelor și săptămâna trecută a anunțat că intenționează să scadă vârsta răspunderii penale de la 15 la 13 ani, în urma creșterii numărului de copii recrutați de bande. În total, opt fete cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani au fost suspectate de crimă sau omor prin imprudență în Suedia în 2024, potrivit Consiliului Național Suedez pentru Prevenirea Criminalității, agenția guvernamentală responsabilă cu păstrarea statisticilor privind criminalitatea.

În martie, Suedia a declarat că rata omuciderilor și a omuciderilor din culpă a scăzut brusc anul trecut, ajungând la cel mai scăzut nivel din 2014, deoarece supravegherea sporită a diminuat criminalitatea bandelor, care adusese țara la cel mai ridicat nivel de decese prin împușcare din Uniunea Europeană.

Răspunzând la postările lui Orban, prim-ministrul Suediei a declarat că liderul Ungariei era „disperat” înaintea alegerilor de anul viitor. „Acestea sunt minciuni scandaloase. Nu este surprinzător venind de la omul care demontează statul de drept în propria țară”, a scris Kristersson pe X.

Orban, în conflict cu Uniunea Europeană

Orban a intrat adesea în conflict cu Comisia Europeană din cauza politicilor în materie de imigrație ale guvernului său și a măsurilor sale de limitare a libertății presei și a drepturilor LGBTQ.

Orban a tergiversat aprobarea aderării Suediei la NATO, în 2022 și 2023, invocând nemulțumiri legate de criticile Suediei la adresa Ungariei în ceea ce privește democrația și statul de drept.

Zoltan Novak, analist la Centrul pentru Analiză Politică Echitabilă, un think tank maghiar, a declarat că Suedia pare a fi o țintă aproape aleatorie și că Orban ar fi putut la fel de bine să atace alte țări, precum Franța sau Germania.

