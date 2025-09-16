Conflict fără precedent între Suedia și Ungaria. Viktor Orban acuzat că lansează "mincini scandaloase"

Autor: Daniel Groza
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 08:05
1200 citiri
Conflict fără precedent între Suedia și Ungaria. Viktor Orban acuzat că lansează "mincini scandaloase"
Premierul Ungariei, Viktor Orban, acuzat că minte FOTO Hepta

Premierul suedez Ulf Kristersson l-a acuzat pe Viktor Orban că lansează „minciuni scandaloase”, după ce liderul maghiar a afirmat că Suedia „se prăbușește” din cauza bandelor criminale. Disputa aprinde din nou tensiunile dintre Stockholm și Budapesta, pe fondul criticilor repetate la adresa guvernului ungar privind statul de drept și imigrația.

Viktor Orban, un naționalist eurosceptic care se confruntă cu ceea ce ar putea fi alegeri dificile în 2026, încearcă periodic să-și mobilizeze susținătorii, prezentând declinul moral din alte țări occidentale și punând aceste țări în contrast cu Ungaria.

„Abandonarea valorilor tradiționale, neglijarea bunului-simț și guvernarea slabă au dus la înrădăcinarea barbariei în patria uneia dintre cele mai mari națiuni ale Europei”, a scris Orban luni dimineață pe X.

Într-un videoclip care însoțește postarea, liderul maghiar a declarat că peste 280 de fete minore au fost arestate în Suedia pentru crimă.

Replica Suediei

Suedia a recunoscut că are o problemă cu violența bandelor și săptămâna trecută a anunțat că intenționează să scadă vârsta răspunderii penale de la 15 la 13 ani, în urma creșterii numărului de copii recrutați de bande. În total, opt fete cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani au fost suspectate de crimă sau omor prin imprudență în Suedia în 2024, potrivit Consiliului Național Suedez pentru Prevenirea Criminalității, agenția guvernamentală responsabilă cu păstrarea statisticilor privind criminalitatea.

În martie, Suedia a declarat că rata omuciderilor și a omuciderilor din culpă a scăzut brusc anul trecut, ajungând la cel mai scăzut nivel din 2014, deoarece supravegherea sporită a diminuat criminalitatea bandelor, care adusese țara la cel mai ridicat nivel de decese prin împușcare din Uniunea Europeană.

Răspunzând la postările lui Orban, prim-ministrul Suediei a declarat că liderul Ungariei era „disperat” înaintea alegerilor de anul viitor. „Acestea sunt minciuni scandaloase. Nu este surprinzător venind de la omul care demontează statul de drept în propria țară”, a scris Kristersson pe X.

Orban, în conflict cu Uniunea Europeană

Orban a intrat adesea în conflict cu Comisia Europeană din cauza politicilor în materie de imigrație ale guvernului său și a măsurilor sale de limitare a libertății presei și a drepturilor LGBTQ.

Orban a tergiversat aprobarea aderării Suediei la NATO, în 2022 și 2023, invocând nemulțumiri legate de criticile Suediei la adresa Ungariei în ceea ce privește democrația și statul de drept.

Zoltan Novak, analist la Centrul pentru Analiză Politică Echitabilă, un think tank maghiar, a declarat că Suedia pare a fi o țintă aproape aleatorie și că Orban ar fi putut la fel de bine să atace alte țări, precum Franța sau Germania.

Ungaria, acuzată de Polonia că șantajează UE blocând candidatura Ucrainei la blocul comunitar. "A depășit ceea ce este rezonabil"
Ungaria, acuzată de Polonia că șantajează UE blocând candidatura Ucrainei la blocul comunitar. "A depășit ceea ce este rezonabil"
Radoslaw Sikorski, ministrul polonez de Externe, a acuzat sâmbătă, 13 septembrie, Ungaria că 'șantajează' Uniunea Europeană blocând candidatura Ucrainei la comunitatea celor 27, notează...
Acuzația lansată de liderul comunității maghiare din Kiev la adresa lui Viktor Orban privind regiunea ucraineană Transcarpatia
Acuzația lansată de liderul comunității maghiare din Kiev la adresa lui Viktor Orban privind regiunea ucraineană Transcarpatia
Președintele comunității maghiare din Kiev, Tibor Tompa, a declarat la postul News. LIVE și citat de dialog.ua, că premierul ungar Viktor Orban și-ar putea spori influența în zona...
#Viktor Orban, #suedia, #Ungaria, #conflict, #minciuni , #stiri Viktor Orban
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Octavian Popescu s-a afisat cu ea, dupa Csikszereda - FCSB: a transmis doua cuvinte
Digi24.ro
FOTO Revolutia generatiei Z care rascoleste un continent. Ce se intampla in Asia
DigiSport.ro
E asteptat sa semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la sefii lui Inter, dupa esecul cu Juventus

Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum s-a schimbat viața unor tineri care au renunțat la garsoniera din Capitală pentru o casă dintr-un sat transilvănean. De la 20 de metri pătrați, la trei dormitoare și o curte de 2.000 de mp
  2. Conflict fără precedent între Suedia și Ungaria. Viktor Orban acuzat că lansează "mincini scandaloase"
  3. Unde a dispărut SPP-istul lui Nicușor Dan, care și-a făcut fani pe Internet. Ce spune președintele despre el
  4. Pe cine dă vina Donald Trump pentru împușcarea lui Charlie Kirk. „Problema este la stânga”
  5. JD Vance spune că persoanele care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere. „Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii!”
  6. Israelul a declanșat ofensiva terestră în orașul Gaza. Avioanele israeliene au bombardat orașul și tancurile au invadat zona
  7. Președintele Venezuelei anunță că SUA pregătesc o ofensivă militară asupra țării sale. Realegerea sa nu a fost recunoscută de Statele Unite
  8. SUA și Marea Britanie vor semna acorduri de miliarde pentru energie nucleară. Trump, așteptat la Londra, anunță "o epocă de aur" a atomului
  9. Donald Trump trimite trupe federale să intervină în Memphis. Autoritățile locale contestă măsura
  10. În mintea asasinului. Verdictul psihologului, după uciderea lui Charlie Kirk: „Extremismul din Occident e produsul mai multor factori”