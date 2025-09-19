Conflictul fără precedent între Suedia și Ungaria escaladează. Orban: Noi nu ne amestecăm în suveranitatea altora și nu predicăm altor țări

Autor: Maria Mora
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 09:52
2326 citiri
Conflictul fără precedent între Suedia și Ungaria escaladează. Orban: Noi nu ne amestecăm în suveranitatea altora și nu predicăm altor țări
Premierii Suediei și Ungariei, Ulf Kristersson și Viktor Orban FOTO X/Ulf Kristersson

Prim-ministrul ungar,Viktor Orban, i-a transmis joi omologului său suedez, Ulf Kristersson, într-un mesaj postat pe X, că „poporul suedez este prietenul nostru. Dar guvernul vostru nu este un prieten al Ungariei”.

În postarea sa, premierul Viktor Orban a enumerat şapte cazuri în care Suedia a acţionat împotriva Ungariei. „O scurtă reamintire”, a scris şeful guvernului de la Budapesta, menţionând că Suedia a intervenit împotriva Ungariei în cazul încălcării legii de protecţie a copilului.

Acesta a adăugat că Suedia a „votat pentru excluderea celor mai multe universităţi ungare din Erasmus şi Horizon şi pentru îngheţarea a mai mult de jumătate din fondurile UE”, iar guvernul suedez „a intervenit împotriva Ungariei în instanţă când am contestat decizia discriminatorie Erasmus/Horizon a Comisiei”.

Premiul Ungariei a remarcat că guvernul suedez a făcut presiuni constante pentru faza următoare a articolului 7 (ce prevede cele mai severe sancţiuni pe care UE le poate aplica unui stat care încalcă legislaţia şi valorile Uniunii, n.r), un ministru suedez făcând chiar remarci precum „Trebuie să ne ridicăm vocea la copil”.

De asemenea, oficialul ungar a amintit faptul că ministrul suedez pentru afaceri europene s-a angajat să „pună presiune suplimentară asupra Ungariei” doar pentru că Budapesta nu susţine aderarea Ucrainei la UE.

„Aţi fost printre guvernele care au sprijinit Pactul pentru Migraţie în pofida deciziei anterioare a Consiliului care solicita unanimitate în această chestiune foarte sensibilă. Acest lucru pune securitatea Ungariei în pericol direct”, a mai afirmat Viktor Orban.

În concluzie, premierul ungar a spus că „în Ungaria am numi acest comportament în multe feluri, dar prietenos, cu siguranţă, nu este unul dintre ele”.

Viktor Orban a mai afirmat că fiecare ţară are problemele sale, în Suedia migraţia fiind una dintre ele. „Cu toate acestea, spre deosebire de voi, noi nu ne amestecăm în suveranitatea sau în afacerile interne ale altora şi nu predicăm altor ţări; continuăm, însă, să ne facem griji pentru voi şi pentru poporul suedez”, a conchis liderul ungar.

Scandalul Orban - Kristersson

Viktor Orban a atacat, luni, guvernul de la Stockholm condus de Ulf Kristersson pentru modul în care acesta gestionează criminalitatea organizată în Suedia, spunând că sistemul judiciar nu îi condamnă pe cei responsabili de exploatarea minorilor şi citând în acest sens în mod eronat o ştire a agenției France Press.

În replică, premierul suedez l-a acuzat de ”minciuni scandaloase”, în contextul în care cazurile de violenţă mortală din Suedia sunt la cel mai mic nivel din 2014, conform autorităților din această țară.

Ulf Kristersson l-a acuzat pe Viktor Orban că lansează „minciuni scandaloase”, după ce liderul maghiar a afirmat că Suedia „se prăbușește” din cauza bandelor criminale. Disputa aprinde din nou tensiunile dintre Stockholm și Budapesta, pe fondul criticilor repetate la adresa guvernului ungar privind statul de drept și imigrația.

Viktor Orban, un naționalist eurosceptic care se confruntă cu ceea ce ar putea fi alegeri dificile în 2026, încearcă periodic să-și mobilizeze susținătorii, prezentând declinul moral din alte țări occidentale și punând aceste țări în contrast cu Ungaria.

„Abandonarea valorilor tradiționale, neglijarea bunului-simț și guvernarea slabă au dus la înrădăcinarea barbariei în patria uneia dintre cele mai mari națiuni ale Europei”, a scris Orban luni dimineață pe X.

Într-un videoclip care însoțește postarea, liderul maghiar a declarat că peste 280 de fete minore au fost arestate în Suedia pentru crimă.

Răspunzând la postările lui Orban, prim-ministrul Suediei a declarat că liderul Ungariei era „disperat” înaintea alegerilor de anul viitor. „Acestea sunt minciuni scandaloase. Nu este surprinzător venind de la omul care demontează statul de drept în propria țară”, a scris Kristersson pe X.

Napolact poate ajunge pe mâinile unui oligarh maghiar, apropiat de al lui Viktor Orbán. Risc de securitate, acuză un deputat din Coaliție
Napolact poate ajunge pe mâinile unui oligarh maghiar, apropiat de al lui Viktor Orbán. Risc de securitate, acuză un deputat din Coaliție
Compania olandeză Royal FrieslandCampina a ajuns la un acord pentru vânzarea integrală a operațiunilor sale din România către grupul maghiar Bonafarm, tranzacție care include brandul...
Copilul problemă al Europei, prins între Trump și Putin: O țară NATO nu mai poate face un joc dublu
Copilul problemă al Europei, prins între Trump și Putin: O țară NATO nu mai poate face un joc dublu
Un lider din Europa îl iubește pe președintele SUA, dar și petrolul rusesc, în același timp. Astfel, copilul problemă al bătrânului continent este prins între Donald Trump și Vladimir...
#Viktor Orban, #premier Ungaria, #conflict ungaria suedia, #premier suedia, #Ulf Kristersson , #stiri Europa
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Americanii: "Simona Halep se confrunta cu dificultati"
Digi24.ro
"Avocado mananca ei, noi n-avem bani nici de pufuleti". Reactia unui roman la supararea ministrului Agriculturii
Adevarul.ro
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. "Ucigasii tacuti" care te trag in larg

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump se laudă că l-a exclus pe primarul Londrei de la banchetul regal. „Nu îl plac de mult timp”
  2. Noi fragmente de dronă, identificate pe o plajă din Constanța. Cum se traduce inscripția scrisă în rusă VIDEO
  3. Salvamontiștii au recuperat un turist francez căzut în zona Valea Căldărilor din Bucegi. Operațiunea a durat 7 ore VIDEO
  4. În umbra Zapad: apropiere între Belarus și SUA?
  5. Managerul Spitalului Municipal Caransebeș a fost ridicat de DNA pentru luare de mită. În dosar mai sunt cercetate alte două persoane
  6. Prim-vicepreședintele PNL Brașov, reținut de DNA. Ce acuzații i se aduc
  7. Conflictul fără precedent între Suedia și Ungaria escaladează. Orban: Noi nu ne amestecăm în suveranitatea altora și nu predicăm altor țări
  8. Inovație în premieră europeană pe A0. Pro-Infrastructura despre termenul pentru deschiderea parțială a tronsonului Nord: „Nu este doar o promisiune aruncată în vânt”
  9. Cum primesc studenții o lună gratuită de cazare la cămin: ”Și noi avem de câștigat”
  10. Temperaturile peste normal în următoarea perioadă. Meteorologii anunță când se va răci vremea